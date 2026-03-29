Як пенсіонеру дистанційно змінити банківські реквізити для виплати пенсії: покрокова інструкція
Українці можуть онлайн за кілька кліків перевести виплату пенсії з пошти на банк або змінити банк / банківський рахунок на який проводиться виплата пенсії. Для цього потрібно подати відповідну заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Про це розповіли у ПФУ.
Як змінити реквізити: покроково
Крок 1. Увійдіть на портал Пенсійного фонду та авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Крок 2. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» необхідно обрати опцію «Внесення змін до пенсійної справи».
Крок 3. З переліку доступних заяв оберіть «Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати — з пошти на банк або зміни банківських реквізитів)».
Крок 4. Заповніть поля заяви, позначені зірочкою"*", зокрема номер банківського рахунку у форматі IBAN.
Крок 5. Додайте скан-копії документів (паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення), скориставшись кнопкою «Додати файл», та підтвердьте згоду на обробку персональних даних. Натисніть «Сформувати заяву».
Крок 6. Перевірте внесені дані, підпишіть заяву за допомогою КЕП і надішліть її до Пенсійного фонду.
Статус обробки заяви можна відстежувати у розділі «Мої звернення» в особистому кабінеті.
Також за темою
Кому і в яких випадках держава повертатиме гроші 2026 року
Де українці відкривають новий бізнес в Польщі (інфографіка)
«Конкурентна зарплата»: що насправді ховається за формулюванням
Зимово-весняний сезон 2026 в українському ecommerce — дослідження Inweb та eSputnik
Netflix підвищив ціни на всі тарифні плани у США
Як пенсіонеру дистанційно змінити банківські реквізити для виплати пенсії: покрокова інструкція