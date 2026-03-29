Як пенсіонеру дистанційно змінити банківські реквізити для виплати пенсії: покрокова інструкція Вчора 19:15 — Особисті фінанси

Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн, Фото: freepik

Українці можуть онлайн за кілька кліків перевести виплату пенсії з пошти на банк або змінити банк / банківський рахунок на який проводиться виплата пенсії. Для цього потрібно подати відповідну заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це розповіли у ПФУ.

Як змінити реквізити: покроково

Крок 1. Увійдіть на Увійдіть на портал Пенсійного фонду та авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Вхід на вебпортал ПФУ, Фото: ПФУ

Крок 2. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» необхідно обрати опцію «Внесення змін до пенсійної справи».

Внесіть зміни до пенсійної справи, Фото: ПФУ

Крок 3. З переліку доступних заяв оберіть «Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати — з пошти на банк або зміни банківських реквізитів)».

Натисніть «Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати — з пошти на банк або зміни банківських реквізитів)», Фото: ПФУ

Крок 4. Заповніть поля заяви, позначені зірочкою"*", зокрема номер банківського рахунку у форматі IBAN.

Заповніть важливі поля, Фото: ПФУ

Крок 5. Додайте скан-копії документів (паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення), скориставшись кнопкою «Додати файл», та підтвердьте згоду на обробку персональних даних. Натисніть «Сформувати заяву».

Завантажте заздалегідь відскановані документи, Фото: ПФУ

Крок 6. Перевірте внесені дані, підпишіть заяву за допомогою КЕП і надішліть її до Пенсійного фонду.

Статус обробки заяви можна відстежувати у розділі «Мої звернення» в особистому кабінеті.

