Як пенсіонеру дистанційно змінити банківські реквізити для виплати пенсії: покрокова інструкція

Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн, Фото: freepik
Українці можуть онлайн за кілька кліків перевести виплату пенсії з пошти на банк або змінити банк / банківський рахунок на який проводиться виплата пенсії. Для цього потрібно подати відповідну заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Про це розповіли у ПФУ.

Як змінити реквізити: покроково

Крок 1. Увійдіть на портал Пенсійного фонду та авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Вхід на вебпортал ПФУ, Фото: ПФУ
Крок 2. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» необхідно обрати опцію «Внесення змін до пенсійної справи».
Внесіть зміни до пенсійної справи, Фото: ПФУ
Крок 3. З переліку доступних заяв оберіть «Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати — з пошти на банк або зміни банківських реквізитів)».
Натисніть «Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати — з пошти на банк або зміни банківських реквізитів)», Фото: ПФУ
Крок 4. Заповніть поля заяви, позначені зірочкою"*", зокрема номер банківського рахунку у форматі IBAN.
Заповніть важливі поля, Фото: ПФУ
Крок 5. Додайте скан-копії документів (паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення), скориставшись кнопкою «Додати файл», та підтвердьте згоду на обробку персональних даних. Натисніть «Сформувати заяву».
Завантажте заздалегідь відскановані документи, Фото: ПФУ
Крок 6. Перевірте внесені дані, підпишіть заяву за допомогою КЕП і надішліть її до Пенсійного фонду.
Статус обробки заяви можна відстежувати у розділі «Мої звернення» в особистому кабінеті.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсійний фондВиплата пенсійПенсіонер
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
