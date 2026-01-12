Як отримати зарплату або виплати, які надійшли на закритий картковий рахунок Сьогодні 20:01 — Фінтех і Картки

До одного карткового рахунку можна відкрити одну або кілька карток. У разі блокування або перевипуску картки змінюється лише її номер, тоді як номер рахунку в форматі IBAN залишається незмінним. Банки радять не закривати старий рахунок до моменту, поки перша виплата успішно не надійде на нові реквізити.

Картковий рахунок — це банківський рахунок, на якому зберігаються кошти клієнта. Він має унікальний номер у форматі IBAN.

Банківська картка — це платіжний інструмент, який дає змогу користуватися коштами з карткового рахунку: оплачувати товари й послуги, отримувати та переказувати гроші. Кожна картка має власний 16-значний номер, який не збігається з номером IBAN.

Картковий рахунок, на який надходять регулярні виплати (заробітна плата, пенсія або соціальна допомога) не рекомендується закривати. Річ у тому, що процес заміни реквізитів вимагає багато ресурсів та часу.

Що відбувається, якщо кошти надійшли на закритий рахунок

У разі надходження регулярної виплати на закритий картковий рахунок процес виглядає так:

роботодавець, Пенсійний фонд або соціальна служба перераховують кошти на рахунок;

банк обробляє платіж і фіксує, що рахунок закритий;

кошти повертаються відправнику;

отримувач не може скористатися грошима, доки не надасть актуальні реквізити.

У такій ситуації людині доводиться звертатися до бухгалтерії чи установи, що здійснює виплати, особисто оновлювати реквізити та чекати на внесення змін, що може тривати кілька тижнів.

Як уникнути затримок із виплатами

Щоб уникнути проблем із зарахуванням коштів, перед закриттям старого карткового рахунку варто заздалегідь повідомити бухгалтерію або відповідну установу про нові реквізити, бажано щонайменше за місяць. Також важливо переконатися, що оновлені дані вже внесені до системи.

Рекомендовано не закривати старий рахунок доки не пройде перший переказ на нові реквізити.

Про важливі нюанси та що робити, аби не потрапляти в такі ситуації, Finance.ua розповідає в статті «Як отримати кошти, якщо вони надійшли на закритий картковий рахунок?».

