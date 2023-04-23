Як отримати Транспортний бонус в Італії: все, що потрібно знати — Finance.ua

Як отримати Транспортний бонус в Італії: все, що потрібно знати Сьогодні 15:18 — Особисті фінанси

Як отримати Транспортний бонус в Італії: все, що потрібно знати

Українці, які наразі перебувають в Італії, можуть претендувати на отримання спеціального бонусу Transport Bonus. Детальніше, що це таке та як взяти участь, читайте далі.

Що таке Transport Bonus? Транспортний бонус — це бонус у розмірі 60 євро, доступний для придбання річного, місячного або багатомісячного абонементного квитка на місцевий, регіональний, міжобласний громадський транспорт або національний залізничний транспорт.Загалом на транспортний бонус 2023 виділено 100 мільйонів євро.

Хто може претендувати на виплату

Ваучер на відповідну допомогу можуть отримати студенти, працівники, пенсіонери та безробітні особи, дохід яких у 2022 році не перевищував 20 000 євро. Зверніть увагу! Ваучер є іменним і придатним для придбання річного або місячного абонемента протягом поточного місяця. Також можна запросити бонус онлайн на платформі та придбати абонемент фізично в касі пізніше, пред’явивши код, отриманий наприкінці процедури, у момент покупки.

Як подати заявку

З 8 години ранку понеділка 17 квітня почала діяти цифрова платформа для запиту транспортного бонусу на 2023 рік.Запит можна зробити на сайті — https://bonustrasporti.lavoro.gov.it/

Для того, щоб отримати доступ, ви повинні мати цифрову ідентифікацію SPID (система управління цифровою ідентифікацією громадян та підприємств) або електронну ідентифікаційну картку CIE та вказати податковий код.

«Ви зможете подати онлайн заяву на отримання допомоги для себе або для неповнолітнього утриманця. Кожен житель Італії може подати заяву на отримання однієї транспортної пільги на місяць до 31 грудня 2023 року і до вичерпання ресурсів», — йдеться у повідомленні Міністерства праці країни.

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