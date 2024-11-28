Як отримати квиток на Pendolino за 1 злотий: умови та терміни акції — Finance.ua
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Як отримати квиток на Pendolino за 1 злотий: умови та терміни акції

Світ
19
Поїзд Pendolino. therepus.blogspot.com
Поїзд Pendolino. therepus.blogspot.com
З нагоди десятої річниці курсування Pendolino у Польщі перевізник PKP Intercity підготував унікальну пропозицію для дітей та підлітків: вони матимуть змогу придбати квитки на ці потяги за 1 злотий.
Про це пише inpoland.net.pl.

Деталі

Перший рейс швидкісні потяги Pendolino здійснили 14 грудня 2014 року. Тож незабаром у Польщі відзначатимуть 10-річчя курсування Pendolino.
З цієї нагоди на суботу, 14 грудня, запланована акція: пасажири віком від 4 до 16 років зможуть купити квиток на Pendolino лише за 1 злотий.
  • Для цього достатньо буде пред’явити документи, наприклад, ID-картку або шкільний квиток.
  • У Мінінфраструктури нагадали, що діти віком до чотирьох років можуть їздити поїздами перевізника цілий рік за наявності одноразового квитка безкоштовно.
Для інших пасажирів цього дня перевізник також підготував цікаві пропозиції «Super Promo». Наприклад, квиток з Варшави до Кракова чи Гданська коштуватиме лише 49 злотих. Акція поєднуватиметься з іншими постійними діючими знижками. Наприклад, студенти зможуть подорожувати ще дешевше.
Пропозиція Super Promo сумісна із законодавчими пільгами, тож студенти, учні та інші категорії пасажирів зможуть подорожувати ще дешевше.
Акційні квитки доступні через всі канали продажу: каси, сайт e-IC, мобільний додаток PKP Intercity та квиткові автомати.
На момент посадки акційні квитки можна буде придбати й безпосередньо в поїзді, за умови наявності вільних місць.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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