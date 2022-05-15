Як отримати допомогу на дітей одиноким матерям: порядок дій — Finance.ua

Як отримати допомогу на дітей одиноким матерям: порядок дій

Вчора 17:02 — Казна та Політика

Як отримати допомогу на дітей одиноким матерям: порядок дій

Одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини відсутній запис про батька (матір), мають право на отримання грошової допомоги на дітей від держави.

Про це пише Соціальна інформаційна платформа.

Куди звертатись?

Потрібно звернутись до органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг свого населеного пункту з необхідними документами. Знайти найближчий ЦНАП можна за посиланням

Які документи потрібно надати?

заява про призначення соціальної допомоги;

декларація про доходи;

довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідку про народження, видану виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

копію свідоцтва про народження дитини;

рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не отримують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу (для матері (батька) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника (за необхідністю).

Як довго розглядають заяву?

Протягом 10 календарних днів.

Яку суму виплачуватимуть?

Допомога одиноким матерям виплачується як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї.

Таблиця: https://social.com.ua/

Як довго виплачуватимуть допомогу?

Допомога призначається на кожну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно. Допомога виплачується протягом 6 місяців, після чого її потрібно подовжувати.

Як продовжити допомогу під час воєнного стану?

В умовах воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплата допомоги продовжується автоматично, навіть якщо отримувач пропустив термін її перегляду.

Протягом місяця після завершення воєнного стану громадяни мають оновити документи, щоб продовжити отримувати допомогу. У регіонах, де відділи соцзахисту не працюють, виплати здійснює Ощадбанк. Якщо люди не звернулися за допомогою протягом 60 календарних днів, кошти повернуться Мінсоцполітики.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.