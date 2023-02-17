Як отримати безкоштовні авіаквитки для українців з Молдови до європейських країн — Finance.ua

Як отримати безкоштовні авіаквитки для українців з Молдови до європейських країн Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Як отримати безкоштовні авіаквитки для українців з Молдови до європейських країн

Біженці, які отримали тимчасовий захист у Молдові, мають можливість безоплатно полетіти до країн Європи за програмою «EU+ Air Transfers», що координується Міжнародною організацією з міграції, УВКБ ООН та урядом Молдови.

У межах цієї програми українцям надають авіаквитки до Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Ірландії, Латвії, Ліхтенштейну, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії та Швейцарії. Розповідаємо, як отримати квитки та скористатися безкоштовними перельотами.

Усі рейси організовують за запитом, тому учасники повинні завчасно подати заявку на участь. Зверніть увагу, що ви будете летіти комерційним рейсом, проте існує вірогідність чартерного авіаперельоту.

Обрати країну ви можете під час реєстрації.

Хто може отримати безкоштовні авіаквитки

Ця програма створена для біженців, які прагнуть отримати тимчасовий захист у європейських країнах. Ви повинні належати до певної категорії, а саме:

особи, які мають родичів у країнах Євросоюзу, та потребують допомоги для возз`єднання;

біженці з інвалідністю чи особливими потребами;



самотні батьки з трьома чи більше дітьми;



вагітні жінки;



люди похилого віку.



Які документи необхідні для отримання безоплатних квитків?

Українцям обов’язково потрібно мати:

закордонний паспорт;

внутрішній паспорт;



документ про надання притулку в Молдові;

документ про постійне місце проживання в Україні.



Особам, яким потрібен медичний супровід чи інвалідний візок, нададуть необхідну підтримку.

Зверніть увагу! Якщо ви прагнете возз’єднатися з родичами в країні, якої немає в переліку, зверніться до команди EU+ Air Transfer за телефонами +373-699-98-418 або +373-699-98-419. Ви також можете написати лист на адресу mdacheutransfer@unhcr.org.

Як зареєструватися для участі у програмі EU+ Air Transfers

Для реєстрації виконайте такі кроки:

заповніть анкету;



зверніться до центру реєстрації УВКБ ООН;

подзвоніть на гарячу лінію допомоги біженцям за телефоном 0 800-800-11.



Після реєстрації вам зателефонують для уточнення інформації або запросять на особисту співбесіду. Ваші дані передадуть країні, яку ви обрали, для отримання дозволу на в`їзд.

Програма «EU+ Air Transfers» абсолютно безкоштовна.

Чи можна обрати дату вильоту

Такої можливості немає. Ваш політ призначать після того, як країна, куди ви прямуєте, повідомить про готовність місця, де ви будете проживати.

У середньому тривалість процесу від реєстрації до польоту триває три тижні.

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