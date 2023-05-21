Як оплачувати електроенергію за декількома особовими рахунками - інструкція YASNO — Finance.ua

Як оплачувати електроенергію за декількома особовими рахунками - інструкція YASNO Сьогодні 08:14 — Особисті фінанси

Енергосистема працює стабільно, заощаджувати не потрібно — Укренерго

YASNO створив сервіси, що дозволяють сплачувати за спожиту електроенергію за кількома особовими рахунками. Це стосується клієнтів, котрі мають у власності декілька квартир або хочуть допомогти сплатити, наприклад, родичам чи одиноким сусідам, які потребують допомоги.

Про це нагадує електропостачальна компанія.

Особовий рахунок — це числовий ідентифікатор клієнта, який присвоюється при укладенні договорів про розподіл та постачання електричної енергії. Особовий рахунок зазначається у кожній квитанції за електроенергію від YASNO. Дізнатись його також можна, зателефонувавши до контакт-центру або звернувшись в енергоофіси постачальника.

Сплачувати за електроенергію за декількома особовими рахунками за допомогою онлайн-сервісів YASNO просто і зручно. Робити це можна через:

Щоб підключити додаткові особові рахунки, варто в Особистому кабінеті натиснути кнопку «Додати особовий рахунок» і вказати необхідну інформацію. Після цього у правому верхньому куті вашого кабінету відображатимуться всі додані особові рахунки. Таким чином не буде потреби вводити їхні дані щоразу. Це дуже зручно, якщо необхідно за когось сплачувати щомісяця. Функціонал кабінету дозволяє додавати необмежену кількість особових рахунків.

Чатботи у Viber та Telegram

Через головне меню в обох чатботах можна підключити по 5 особових рахунків та швидко сплачувати за потреби.

Сервіси дозволяють здійснювати оплати за інших клієнтів без реєстрації, достатньо лише ввести номер особового рахунка або адресу. Ці сервіси зручно використовувати, якщо є потреба у разовій допомозі в оплаті за електроенергію.

«Сервіси YASNO дозволяють сплачувати за електроенергію у декілька кліків. Це зберігає час, тому нам би хотілось, щоб якомога більше клієнтів користувались ними. Але ми розуміємо, що є клієнти, котрим уже складно опанувати ці технології, то ж закликаємо допомагати вашим бабусям, дідусям та самотнім сусідам. У вас це займе менше хвилини, а їм збереже години дорогоцінного часу», — наголосив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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