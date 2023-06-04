Як оформити і користуватися Digital картками ПриватБанку — Finance.ua

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Як оформити і користуватися Digital картками ПриватБанку

Фінтех і Картки
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Як оформити і користуватися Digital картками ПриватБанку
Як оформити і користуватися Digital картками ПриватБанку
Власники цифрових карток ПриватБанку можуть користуватися ними без обмежень та знімати готівку у мережі банкоматів та касах банку, як зі звичайної «фізичної» картки.
Про це повідомили в ПриватБанку.
Власники цифрових Digital карток ПриватБанку можуть користуватися ними для будь-яких оплат та фінансових операцій в Україні та за кордоном, знімати готівку у мережі банкоматів та відділеннях банку.
На відміну від Інтернет-картки, цифрова картка є повноцінною банківською міжнародною карткою, нею можна розраховуватися в магазинах, а також знімати готівку з використанням NFC пристроїв, купувати квитки та отримувати всі банківські послуги у Приват24.

Як оформити

Оформити цифрову картку можна у Приват24 через меню «Гаманець» — «Додати картку» — «Digital картка», як на відео.
Для розрахунків у магазинах та закладах картку потрібно додати у віртуальний гаманець Apple Pay чи Google Pay.
ПриватБанк випускає у цифровому вигляді як дебетові «Картки для виплат», так і картки «Універсальна» з можливістю встановлення кредитного ліміту. Окрім того, віртуальну картку можна оформити в іноземній валюті. Тарифи на віртуальні картки ідентичні тарифам на звичайні пластикові картки.
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За матеріалами:
Finance.ua
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