Як обговорити фінансові теми у стосунках: гайд для пар від Академії Мінфін — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як обговорити фінансові теми у стосунках: гайд для пар від Академії Мінфін

22
Як обговорити фінансові теми у стосунках: гайд для пар від Академії Мінфін
Як обговорити фінансові теми у стосунках: гайд для пар від Академії Мінфін
Спільне життя — це не лише романтика, а й планування бюджету, витрат, далекоглядні цілі та думки, як на них накопичити. Якщо не говорити про фінанси відверто, навіть найміцніша пара може опинитись у глухому куті. Саме тому Академія Мінфін створила гайд для пар, які хочуть уникнути фінансових конфліктів і жити в гармонії.
Доступ до гайду безкоштовний та не має часових обмежень. Ви можете зберегти його та проходити в зручному для себе темпі.

Що це й для кого?

«Фінансова гармонія для пар» — це практичний інструмент для чесної розмови про гроші, ставлення до витрат і заощаджень, а також для визначення фінансових цілей сім’ї та формування плану їх досягнення.
Гайд містить три розділи:
1️⃣ діалог — про ставлення до грошей, фінансові звички, сформовані в сім’ї;
2️⃣ облік — про щоденні витрати, їх оптимізацію, розподіл бюджету;
3️⃣ цілі — про спільні мрії, накопичення й інвестиції.
Перший розділ пропонує для обговорення 12 тем про фінанси в парі, модель бюджету, ставлення до заощаджень тощо. Обговорювати запитання можна в будь-якій послідовності, адаптуючи під свою ситуацію. Головне — обрати вдалий час та бути максимально щирими одне з одним.
Розділи Облік та Цілі містять готові шаблони таблиць для обліку витрат і створення фінансового плану. Ви зможете завантажити їх і взяти за основу для створення власного плану накопичень на коротко- чи довгострокові цілі.
Робота з гайдом допоможе вам сформувати спільне бачення витрат, домовитись про підхід до заощаджень і прописати чіткі цілі, до яких ви будете рухатися разом.
👉 ПЕРЕГЛЯНУТИ ГАЙД
Гайд стане корисним інструментом, якщо ви:
  • тільки починаєте життя під одним дахом;
  • плануєте великі фінансові кроки (весілля, купівлю житла, авто, народження дітей тощо);
  • або ж давно разом, але говорити на тему грошей вам досі складно й некомфортно.

Отримайте подарунок від Академії Мінфін

🎁 У подарунок до гайду ви отримаєте ексклюзивну знижку на найпопулярніший курс Академії Мінфін — «Інвестиційний трамплін».
У цьому курсі всього за 14 днів ви зрозумієте, які інвестиції доступні в Україні у 2025 році. А ще розберетеся, як працюють такі інструменти, як ОВДП та ОЗДП, нерухомість та REIT фонди, НСЖ та НПФ, фондовий та криптовалютний ринки.
Щоб отримати знижку, напишіть у відділ турботи Академії промокод COUPLE.
Ознайомтеся з гайдом уже зараз, збережіть посилання та використайте його як інструмент для побудови фінансової стратегії для вашої сім’ї.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems