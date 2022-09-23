Як не натрапити на шахраїв при купівлі криптовалюти — Finance.ua

Як не натрапити на шахраїв при купівлі криптовалюти Вчора 17:00 — Фінтех і Картки

Варіантів, як купити криптовалюту, є чимало. Finance.ua розповість про найпростіші та доступні для недосвідченого користувача криптовалютного ринку.

Але там, де прибутки, завжди можна зустріти і шахраїв. За попередній рік кількість шахрайств із криптовалютами зросла на 80%, пише Financial Times. У 2021-му аферисти вкрали у людей по всьому світу 6,2 млрд дол. При цьому правоохоронцям бракує ресурсів для розслідування таких справ, особливо якщо йдеться про порівняно невеликі суми. Слідчим складно відстежувати міжнародні злочинні мережі, які займаються криптовалютним шахрайством.

Одними з найпопулярніших схем таких афер є криптовалютні піраміди та так званий «безкоштовний сир».

Криптовалютні піраміди — це аналог фінансової піраміди, яку ще 1919 року заснував американець Чарльз Понці. Жертві обіцяють «золоті гори», залучаючи цим до проекту. Інвестори вкладають гроші і спочатку навіть можуть відбуватися виплати за рахунок нових інвесторів, щоб залучити ще більше користувачів.

Але коли організатори піраміди розуміють, що залучити більше клієнтів уже не вдається, вони просто виводять гроші, залишаючи вкладників ні з чим.

Що цікаво, серед жертв чимало тих, хто розуміє, що бере участь у піраміді. Вони сподіваються вчасно «зіскочити», при цьому непогано заробивши. Але в результаті все для них закінчується так само, як для власників ваучерів МММ.

Жага розбагатіти тут і одразу штовхає людей на необдумані вчинки. Багато криптоентузіасти власноруч віддають свої токени шахраям через просту обіцянку отримати більше.

Для прикладу можна навести посилання з пропозицією безкоштовної роздачі криптовалюти, які ведуть на фішингові сайти, де жертви шахраїв самі вводять всю необхідну інформацію.

Крім фішингових сайтів, часто використовуються підроблені обмінники криптовалют. Звісно, курс обміну у них дуже вигідний, значно вигідніший, ніж на ринку.

Та найбільш незграбний прийом — просто попросити жертву переказати якусь суму на гаманець, пообіцявши переказати у відповідь удвічі більше за день-два. Знаходяться ті, хто переказує.

До речі, детальніше про криптовалютне шахрайство ми писали в цій статті , пропонуючи прості, але дієві методи захисту від шахраїв.

Універсальні поради дуже прості:

не вводьте ніде свої платіжні дані, якщо ви не впевнені у надійності ресурсу, на якому перебуваєте;

не переходьте за підозрілими посиланнями, особливо якщо вони надані через сервіси для скорочення URL-адрес, як, наприклад, bit.ly, TinyURL тощо — ви не знаєте, куди таке посилання вас приведе.

Купувати чи продавати криптовалюту найкраще через великі, перевірені роками біржі. Такими можуть бути Binance, WhiteBIT, FTX та інші.

Ясна річ, під час тих чи інших угод доведеться заплатити комісію, але це вийде набагато дешевше, ніж взагалі втратити все в гонитві за легкою здобиччю. Такою здобиччю, цілком ймовірно, станете ви.

Читайте більше в матеріалі —

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.