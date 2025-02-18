Як не допустити вигорання екрана смартфона — Finance.ua

Як не допустити вигорання екрана смартфона 18.02.2025, 00:19 — Світ

Як не допустити вигорання екрана смартфона

Вигорання дисплея може статися, якщо на ньому тривалий час відображався той самий контент. Наприклад, якісь логотипи, статичні зображення, елементи інтерфейсу. Але є способи цього уникнути.

Змінюйте шпалери та заставки. Робіть це регулярно, щоб пікселі екрана не знаходилися в одній конфігурації.

Перемикайтеся між програмами та інтерфейсами. Намагайтеся користуватися різними програмами та функціями смартфона.

Встановіть автоматичне вимкнення екрана. До того ж часу перед загасанням має проходити мало. Так статичні елементи інтерфейсу не відображатимуться довго.

Не ставте екран на максимальну яскравість. Це зменшить знос пікселів і буде корисним для вашого зору.

Використовуйте функції запобігання вигоранню. За умови, що вони є на вашому смартфоні.

Іноді вимикайте смартфон. Тк екран у вас не буде працювати весь час.

Періодично змінюйте вміст екрана. Наприклад, ви можете міняти місцями ярлики та віджети або прокручувати сторінку. Головне — уникайте тривалого простою на одній сторінці.

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iLenta За матеріалами:

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