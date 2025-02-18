Як не допустити вигорання екрана смартфона — Finance.ua

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Як не допустити вигорання екрана смартфона

Світ
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Як не допустити вигорання екрана смартфона
Як не допустити вигорання екрана смартфона
Вигорання дисплея може статися, якщо на ньому тривалий час відображався той самий контент. Наприклад, якісь логотипи, статичні зображення, елементи інтерфейсу. Але є способи цього уникнути.
Змінюйте шпалери та заставки. Робіть це регулярно, щоб пікселі екрана не знаходилися в одній конфігурації.
Перемикайтеся між програмами та інтерфейсами. Намагайтеся користуватися різними програмами та функціями смартфона.
Встановіть автоматичне вимкнення екрана. До того ж часу перед загасанням має проходити мало. Так статичні елементи інтерфейсу не відображатимуться довго.
Не ставте екран на максимальну яскравість. Це зменшить знос пікселів і буде корисним для вашого зору.
Використовуйте функції запобігання вигоранню. За умови, що вони є на вашому смартфоні.
Іноді вимикайте смартфон. Тк екран у вас не буде працювати весь час.
Періодично змінюйте вміст екрана. Наприклад, ви можете міняти місцями ярлики та віджети або прокручувати сторінку. Головне — уникайте тривалого простою на одній сторінці.
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За матеріалами:
iLenta
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