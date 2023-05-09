Як нараховуються пенсії по інвалідності I, II та III груп — Finance.ua
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Як нараховуються пенсії по інвалідності I, II та III груп

Казна та Політика
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У Пенсійному фонді розповіли, яку грошову допомогу по інвалідності отримують люди трьох груп.
Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій через інвалідність залежать від закону, згідно з яким призначається така грошова виплата від держави.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.
Так розмір «страхової» пенсії з інвалідності із солідарної системи обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:
  • 100 % пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;
  • 90 % пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;
  • 50 % пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.
Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності:
  • для осіб з інвалідністю І групи — 2 300 грн;
  • для осіб, які не працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп — 2 100 грн;
  • для осіб, які працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп — 2 093 грн.
Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності.
Особам із інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
  • I група — 100 % сум грошового забезпечення;
  • II група — 80 % сум грошового забезпечення;
  • III група — 60 % сум грошового забезпечення.
Іншим особам із інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
  • I група — 70 % сум грошового забезпечення;
  • II група — 60 % сум грошового забезпечення;
  • III група — 40 % сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути менше:
  • І група — 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, від 01.01.2023 — 13 604,50 грн (2093×650 %);
  • ІІ група — 525% ПМ, з 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);
  • ІІІ група — 360 % ПМ, з 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).
Пенсії з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Розмір пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути меншим:
  • I група — 6840 грн;
  • II група — 5472 грн;
  • III групи — 4218 грн;
  • для дітей з інвалідністю — 4218 грн.
Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижче:
  • І група — 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (від 01.03.2023 — 13 376,21 грн);
  • ІІ група — 80% (від 01.03.2023 — 10 700,97 грн (13 376,21×80%));
  • ІІІ група — 60 % (від 01.03.2023 — 8 025,73 грн (13 376,21×60%)).
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За матеріалами:
ТСН
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