Як націоналізували Укргазбанк — Finance.ua

Як націоналізували Укргазбанк Сьогодні 08:35 — Фондовий ринок

Як націоналізували Укргазбанк

Ми продовжуємо розказувати історію про націоналізацію великих банків в Україні. Сьогодні мова йтиме про Укргазбанк

До речі, читайте більше в нашій статті: Коли та навіщо націоналізували банки в Україні

Історія

21 липня 1993 року в Одесі був заснований банк Хаджибей. 1995 року його перейменували на Інтергазбанк, а 1997 року в результаті реорганізації банк отримав свою сучасну назву — Укргазбанк.

Починаючи з 1999 року, банк почав активно розвиватися та розширюватися. Цього ж року був придбаний ужгородський банк Сервіс. Потім — Укрнафтогазбанк із філіями у Києві, Луганську, Сімферополі, Одесі та Львові.

2002 року до Укргазбанку приєднався банк Народний.

Усі ці банки стали філією Укргазбанку.

У 2008 році вибухнула світова фінансова криза . Обвал ринку нерухомості сильно вдарив і по українській банківській системі. Укргазбанк, який на той час тільки почав набирати обертів і розвивати мережу філій, захитався.

До 2009 року сума збитків банку досягла 4,4 млрд гривень. Укргазбанк цілком могла очікувати участь іншого великого банку того часу — Надра. Але на допомогу прийшла держава. За період з 2009 до 2011 роки уряд вніс до капіталу Укргазбанку 7,4 млрд грн.

У 2017 році, після того як ситуація в ПриватБанку стабілізувалася, постало питання необхідності зниження частки держави в банківській системі. Тоді ж постало питання, який банк із чотирьох (на той момент державних банків було вже чотири: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. — Ред.) першим відправляти на продаж. Ним став Укргазбанк. Придбати частину акцій Укргазбанку було запропоновано міжнародній фінансовій корпорації IFC.

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Наприкінці січня 2021 року Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Міністерство фінансів підписали угоду, яка передбачає можливість входження IFC до капіталу державного Укргазбанку. Вирішили, що максимальна частка IFC в капіталі банку складе 20%.

Наразі частка держави у капіталі Укргазбанку становить 94,94%. Після завершення входження IFC до капіталу банку вона може скоротитися не більше, ніж до 74,94%. Отже, держава все одно збереже повний контроль над банком і процесами, що відбуваються в ньому.

Довідка Finance.ua:

Державний Укргазбанкпродовжує утримувати лідерство в українському торговельному фінансуванні.Так, з початку 2023 року банк уклав 150 торговельних угод, а це у середньому — 50 угод в місяць.

«З початку повномасштабної війни банк сфокусувався на угодах з критичного імпорту та підтримки експорту — портфель угод торговельного фінансування Укргазбанку становить більше 15 млрд грн», — наголосив директор департаменту структурованого торговельного фінансування Геннадій Хелемський.



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