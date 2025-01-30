Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово стабільними — Finance.ua

ПРОМО Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово стабільними Сьогодні 13:08 — Кредит&Депозит

Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово стабільними

Кожен з нас стикався з ситуаціями, коли навіть ретельно спланований бюджет виходить з-під контролю. Так сталося і з Антоном, 25-річним маркетологом із Києва, який, попри кілька років досвіду та амбітні плани, опинився в складній фінансовій ситуації. Три роки тому він переїхав до столиці разом зі своєю дівчиною Аліною, студенткою медичного університету. Всі фінансові обов’язки лягли на плечі молодого чоловіка, оскільки дівчина повністю зосереджена на навчанні.

«Незадовго до початку війни ми з Аліною переїхали до Києва. Я стараюсь підтримувати її в усьому, особливо коли йдеться про її навчання. Стати лікарем — покликання Аліни, у неї справжній хист до цього, — каже Антон. — Однак все — від щоденних побутових витрат до непередбачених ситуацій — на мені».

Природньо, що постійний фінансовий тиск не дає хлопцеві спокою, і з часом стає важче справлятися з усіма навантаженнями.

«Бувають моменти, коли здається, все валиться одночасно: від дрібних побутових витрат до значних, як-то покупка мікрохвильовки», — ділиться Антон.

Із такими ситуаціями йому доводиться стикатися регулярно, тому хлопець вже декілька років є користувачем Манівео — фінансового сервісу, яким постійно користуються вже майже 1,4 млн клієнтів.

«Це стало для мене справжнім порятунком, особливо коли гроші терміново потрібні, а до зарплати ще кілька днів. Недавно зателефонував тато і повідомив, що мама загубила телефон. Для них покупка нового була просто неможлива через їхній бюджет, і я розумів, що мені треба швидко вирішити це питання. Я одразу звернувся до Манівео, бо не мав потрібної суми. Поки вибирав на сайті телефон для мами — гроші вже були на рахунку. Я перекинув їх татові, порадив модель, і вже наступного дня вони з мамою дзвонили з нового телефону. Швидко і зручно, не шукаючи, хто позичить гроші серед знайомих», — розповідає Антон.

Мова йде про кредитний продукт Smart від Moneyveo, який пропонує швидку видачу коштів (до 35 000 грн) на Дисконтний період від 1 до 65 днів з можливістю продовження. При першому зверненні оформлення займає близько 8 хвилин, а наступні заявки опрацьовуються буквально за кілька хвилин. Цей продукт користується високою довірою споживачів завдяки своїй швидкості, конфіденційності, захисту персональних даних та відсутності прихованих комісій. До переваг кредиту Smart від Moneyveo належать можливість отримати перший кредит під 0,01% на день. Для постійних клієнтів вигідна пролонгація Дисконтного періоду. Для всіх клієнтів — програма лояльності «Кешбек від Moneyveo» з відсотком кешбеку від 1% до 15%. Також, якщо клієнт має кращу пропозицію від конкурента, працює програма « Дамо краще, ніж конкуренти » — знижка на 10% більша за пропозицію конкурентів.

«Я знаю, що в майбутньому ситуація зміниться. Як тільки Аліна закінчить університет і почне працювати, наша фінансова ситуація покращиться. Та й зараз Moneyveo виручає сильно, тому ми тримаємось. Скоріше б тільки війна закінчилась, та щоб ми всі знову змогли спокійно жити і працювати», — підсумовує Антон.

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За матеріалами: Moneyveo

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