Як купити безкоштовні квитки від Wizz Air для українців — Finance.ua

Як купити безкоштовні квитки від Wizz Air для українців
Угорський лоукостер Wizz Air ще в останній місяць літа виділив 100 000 безкоштовних квитків для громадян України. В рамках акції можна дістатися різних країн Європи та Великої Британії, пише uamedia.eu.
Безкоштовні квитки на найпопулярніші напрямки закінчилися досить швидко. Водночас ще є місця на рейсах, які не такі популярні серед українців.
Так, громадяни України можуть скористатися безкоштовним перельотом між країнами західної та центральної Європи, а також є ще квитки на літаки Wizz Air, що прямують з Великої Британії.
Квитками можна скористатися з 15 вересня до 8 грудня 2022 року.
Пасажири можуть мати одну ручну поклажу розміром 40×30×20 сантиметрів. Додатковий багаж необхідно реєструвати та оплачувати згідно з тарифами авіакомпанії.
Як це зробити
Зауважимо, ціна 0 євро на квитки поширюється лише на бронювання, зроблені на wizzair.com/#/rescue:
- там потрібно ввести номер українського паспорта у відповідне поле,
- а також показати його та необхідні візові/проїзні документи в аеропорту.
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