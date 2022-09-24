Як купити безкоштовні квитки від Wizz Air для українців — Finance.ua

Як купити безкоштовні квитки від Wizz Air для українців Вчора 08:48 — Особисті фінанси

Угорський лоукостер Wizz Air ще в останній місяць літа виділив 100 000 безкоштовних квитків для громадян України. В рамках акції можна дістатися різних країн Європи та Великої Британії, пише uamedia.eu.

Безкоштовні квитки на найпопулярніші напрямки закінчилися досить швидко. Водночас ще є місця на рейсах, які не такі популярні серед українців.

Так, громадяни України можуть скористатися безкоштовним перельотом між країнами західної та центральної Європи, а також є ще квитки на літаки Wizz Air, що прямують з Великої Британії.

Квитками можна скористатися з 15 вересня до 8 грудня 2022 року.

Пасажири можуть мати одну ручну поклажу розміром 40×30×20 сантиметрів. Додатковий багаж необхідно реєструвати та оплачувати згідно з тарифами авіакомпанії.

Як це зробити

0 євро на квитки поширюється лише на бронювання, зроблені на Зауважимо, цінана квитки поширюється лише на бронювання, зроблені на wizzair.com/#/rescue

там потрібно ввести номер українського паспорта у відповідне поле,

а також показати його та необхідні візові/проїзні документи в аеропорту.

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