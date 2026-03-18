Як інвестувати в ОВДП: Академія Мінфін запустила практичний онлайн-курс

Особисті фінанси
Академія Мінфін пропонує практичний онлайн-курс «Інвестування в ОВДП»
Попри зростання інтересу до ОВДП, значна частина українців досі не використовує цей інструмент через брак знань. Академія Мінфін створила онлайн-курс «Інвестування в ОВДП». Він пояснить, як працюють державні облігації та як на них заробляти.
Розповімо, чому інвестори довіряють ОВДП та для кого буде корисним новий курс від Академії Мінфін.

Чому ОВДП вже є в портфелі кожного інвестора

За роки війни облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) стали одним із найпопулярніших інструментів інвестування серед українців. Лише за останній рік вкладення фізичних осіб зросли на 44%.
Такий рівень інтересу цілком логічний: ОВДП гарантовані державою, пропонують вищу дохідність порівняно з депозитами, а отриманий дохід не оподатковується. Ще один плюс для інвестора — можливість продати облігації до строку погашення.
Крім фінансової вигоди, інвестування в ОВДП дає відчуття причетності до підтримки держави, адже залучені кошти Мінфін спрямовує на фінансування бюджету й військових потреб.
Саме тому ОВДП часто стають основою інвестиційного портфеля. Водночас для значної частини українців механізм інвестування в державні облігації досі видається складним і не до кінця зрозумілим.

Онлайн-курс «Інвестування в ОВДП» від Академії Мінфін

Як обрати облігації, де купити без комісій, як розрахувати реальну дохідність та які ризики враховувати? Якщо маєте бажання детально розібратись і почати інвестувати — запрошуємо на онлайн-курс «Інвестування в ОВДП» від Академії Мінфін.
Разом з досвідченими спікерами ви опануєте ключові теми: формування ціни облігацій, які існують інвестиційні стратегії; як аналізувати ринок та враховувати макроекономічні чинники тощо; як продавати ОВДП на вторинному ринку.
У результаті навчання ви:
  • зрозумієте механізм інвестицій в ОВДП;
  • зможете оцінювати реальну дохідність перед купівлею;
  • спробуєте придбати ОВДП через банк або брокера;
  • будете самостійно ухвалювати рішення й не залежати від сторонніх порад.

Спікери курсу

Курс викладають досвідчені фахівці в роботі з ОВДП та інвестори-практики:
  • Тарас Козак — президент інвестиційної групи «Універ»;
  • Алла Папаїка — директорка департаменту у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • Михайло Пацан — підприємець, інвестор, експерт з бізнес аналізу та Web3 технологій. Засновник та керівник Web3-університету Learn to Earn Global та ІТ-компанії AISync Global;
  • Юлія Єфімова — головний фахівець відділу брокерського обслуговування клієнтів компанії ICU.

Формат навчання

Курс складається з трьох модулів (усього 13 занять) і охоплює всі етапи інвестування в ОВДП — від базових понять до самостійної купівлі облігацій.
Навчайтесь онлайн у зручний для вас час — усі уроки доступні в записі. Окрім теоретичних блоків, програма передбачає практичні завдання з перевіркою результатів, підсумкове тестування та підтримку куратора на кожному етапі.
Після завершення курсу ви отримаєте сертифікат Академії Мінфін.

Як розпочати навчання

Придбайте курс «Інвестування в ОВДП» за акційною ціною 3 840 грн до 31 березня та починайте навчання одразу. Можлива оплата частинами до 3 місяців без відсотків.
Перший урок доступний безкоштовно — зареєструйтеся та перегляньте його прямо зараз.
