Як інвестувати під час війни: безкоштовна онлайн-конференція INVESTFEST 2025 — Finance.ua

Як інвестувати під час війни: безкоштовна онлайн-конференція INVESTFEST 2025 Сьогодні 10:47

Як інвестувати під час війни: безкоштовна онлайн-конференція INVESTFEST 2025

📅 Коли: 21 серпня 2025

📌 Де: Онлайн

🎫 Формат: Безкоштовно за реєстрацією

Війна, інфляція та нестабільність на ринку — це виклики, з якими стикається кожен українець. Але навіть у цих умовах можна інвестувати грамотно й вигідно. Як — дізнаєтесь на INVESTFEST 2025, головній онлайн-події року, яка відбудеться 21 серпня.

Це можливість для кожного — від новачка до досвідченого інвестора — розібратись у ключових інструментах збереження й примноження капіталу.

Організатори — Minfin, Finance.ua та експертна спільнота інвесторів.

Що у програмі:

Інвестиції з $100, $1000 чи $5000: кейси, портфелі, помилки;

Фондовий ринок, криптовалюти, нерухомість, облігації, часткові вкладення;

Ризики, безпека, податки та юридичні нюанси;

Воркшопи, розбори кейсів, інвест-інструменти.

Серед спікерів — зірки інвест-сцени України:

Роман Кошовський, бізнес-аналітик, інвестор і кофаундер FIREkit, який розкриє тему фінансової незалежності на фазі витрачання капіталу.

Василь Матій, СЕО Smart Family Office, старший партнер Toloka. vc, поділиться досвідом, яких інвестпомилок слід уникати, щоб не втратити все.

Павло Бойко, автор рекордної прибутковості на фондовому ринку України (1561%), презентує підходи до ефективного управління капіталом 1000+ інвесторів.

Олена Набатова, криптоблогерка й авторка книги «Фінансовий геній», покаже як обрати працюючу стратегію для криптоінвестування.

Володимир Копоть, експерт з доходної нерухомості, пояснить, як не перетворити інвестицію у квартиру на проблему.

Олександра Нікітіна, партнерка юридичної компанії ECOVIS BONDAR & BONDAR, пояснить, що варто знати про податки у 2025 році кожному інвестору.

Кожен учасник отримає доступ до записів, матеріалів і шанс виграти подарунки від партнерів.

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