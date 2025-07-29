Як інвестувати під час війни: безкоштовна онлайн-конференція INVESTFEST 2025 — Finance.ua

Як інвестувати під час війни: безкоштовна онлайн-конференція INVESTFEST 2025
📅 Коли: 21 серпня 2025
📌 Де: Онлайн
🎫 Формат: Безкоштовно за реєстрацією
Війна, інфляція та нестабільність на ринку — це виклики, з якими стикається кожен українець. Але навіть у цих умовах можна інвестувати грамотно й вигідно. Як — дізнаєтесь на INVESTFEST 2025, головній онлайн-події року, яка відбудеться 21 серпня.
Це можливість для кожного — від новачка до досвідченого інвестора — розібратись у ключових інструментах збереження й примноження капіталу.
Організатори — Minfin, Finance.ua та експертна спільнота інвесторів.
Що у програмі:
- Інвестиції з $100, $1000 чи $5000: кейси, портфелі, помилки;
- Фондовий ринок, криптовалюти, нерухомість, облігації, часткові вкладення;
- Ризики, безпека, податки та юридичні нюанси;
- Воркшопи, розбори кейсів, інвест-інструменти.
Серед спікерів — зірки інвест-сцени України:
- Роман Кошовський, бізнес-аналітик, інвестор і кофаундер FIREkit, який розкриє тему фінансової незалежності на фазі витрачання капіталу.
- Василь Матій, СЕО Smart Family Office, старший партнер Toloka. vc, поділиться досвідом, яких інвестпомилок слід уникати, щоб не втратити все.
- Павло Бойко, автор рекордної прибутковості на фондовому ринку України (1561%), презентує підходи до ефективного управління капіталом 1000+ інвесторів.
- Олена Набатова, криптоблогерка й авторка книги «Фінансовий геній», покаже як обрати працюючу стратегію для криптоінвестування.
- Володимир Копоть, експерт з доходної нерухомості, пояснить, як не перетворити інвестицію у квартиру на проблему.
- Олександра Нікітіна, партнерка юридичної компанії ECOVIS BONDAR & BONDAR, пояснить, що варто знати про податки у 2025 році кожному інвестору.
Кожен учасник отримає доступ до записів, матеріалів і шанс виграти подарунки від партнерів.
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