Як іноземцям отримати е-Візу для в'їзду в Україну: покрокова інструкція — Finance.ua

Як іноземцям отримати е-Візу для в'їзду в Україну: покрокова інструкція
Е-Віза — це один з різновидів короткострокової візи для в'їзду в Україну, яку може отримати іноземець за спрощеною процедурою, не виходячи при цьому з дому.
Про це пише Visit Ukraine Today.
Електронна віза розрахована на разовий або дворазовий в'їзд на територію України на строк до 30 днів.
Переваги е-Візи
Оформлення е-Візи відбувається за такою процедурою:
- іноземець може подати документи на е-Візу з будь-якого куточка світу у зручний для себе час, при цьому для отримання готової візи не потрібно їхати у консульство чи іншу відповідну установу;
- після подачі документів статус оформлення візи можна спостерігати у режимі онлайн;
- МЗС України надає постійну інформаційну підтримку заявникам;
- іноземець може самостійно обрати строк оформлення візи: 1 робочий день (у терміновому порядку), 3 робочих дні (за стандартною процедурою).
Для яких цілей оформлюється е-Віза?
Е-Візу можуть отримати держслужбовці, іноземні кореспонденти або представники ЗМІ для ділової або робочої поїздки в Україну, яка охоплює сфери культури, науки, освіти та спорту.
Крім цього, електронна віза доступна для громадян, які прагнуть відвідати країну з приватною, туристичною або лікувальною метою.
Як отримати е-Візу?
1. Реєстрація
Спочатку необхідно пройти реєстрацію на сайті Міністерства закордонних справ України.
Оформлення е-Візи має відбуватися не раніше ніж за 3 місяці, та не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої поїздки.
2. Заповнення анкети та завантаження фото і документів
Після заповнення усіх полів анкети іноземець має завантажити свою фотокартку та попередньо відскановані документи:
- паспорт;
- поліс медичного страхування;
- документ, що підтверджує достатню кількість коштів на банківському рахунку на період перебування в Україні та для повернення до країни виїзду;
- документ, що підтверджує мету поїздки.
В залежності від цілей запланованої подорожі в Україну, документами, що підтверджують мету поїздки, можуть бути:
- ділова поїздка: запрошення від юридичної особи, державного органу/установи/підприємства/організації або документ, що підтверджує факт здійснення фінансових інвестицій в Україні;
- приватна поїздка: запрошення від громадянина України або іноземця, що має посвідку на тимчасове чи постійне проживання. Або документ, що підтверджує право на власність нерухомістю в Україні, або родинні зв’язки;
- туристична поїздка: документи, що підтверджують туристичну мету поїздки (сплачений тур по Україні, бронювання екскурсій та готелів тощо);
- лікувальна поїздка: запрошення від медичної установи чи закладу охорони здоров’я;
- на провадження діяльності у сферах, пов’язаних з культурою, наукою, освітою чи спортом поширюються ті самі правила, що і на ділову поїздку.
3. Оплата збору
Консульський збір можна сплатити онлайн будь-якою банківською карткою з підтримкою Mastercard або Visa. Остаточна сума збору буде залежати від обраного строку оформлення візи (термінова коштує дорожче).
4. Отримання е-Візи
Після здійснення усіх зазначених кроків, на електронну пошту заявника буде надіслано лист з повідомленням про успішне оформлення візи.
Протягом визначеного періоду на електронну пошту іноземця прийде готова електронна віза з QR-кодом для сканування у PDF-форматі.
Для перетину кордону іноземець має роздрукувати отриманий на пошту документ, та зберігати його протягом усього періоду перебування на території України, щоб пред’явити його на митниці під час виїзду.
Відмова в оформленні е-Візи
У випадку, якщо іноземцю буде відмовлено в оформленні е-візи, у визначений період на пошту прийде лист з рішенням про відмову. Зазначимо, що відмов у оформленні електронної візи значно менше, ніж при оформленні стандартних візових клопотань. І найчастіше, відмова пов’язана з технічними недоліками поданих документів. Серед найпоширеніших підстав для відмови:
- недотримання вимог до фотокартки;
- внесення неправильної чи неповної інформації при заповненні анкети;
- неповний перелік необхідних документів.
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