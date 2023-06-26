Як іноземцям отримати е-Візу для в'їзду в Україну: покрокова інструкція — Finance.ua
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Як іноземцям отримати е-Візу для в'їзду в Україну: покрокова інструкція

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Як іноземцям отримати е-Візу для в'їзду в Україну: покрокова інструкція
Як іноземцям отримати е-Візу для в'їзду в Україну: покрокова інструкція
Е-Віза — це один з різновидів короткострокової візи для в'їзду в Україну, яку може отримати іноземець за спрощеною процедурою, не виходячи при цьому з дому.
Про це пише Visit Ukraine Today.
Електронна віза розрахована на разовий або дворазовий в'їзд на територію України на строк до 30 днів.

Переваги е-Візи

Оформлення е-Візи відбувається за такою процедурою:
  • іноземець може подати документи на е-Візу з будь-якого куточка світу у зручний для себе час, при цьому для отримання готової візи не потрібно їхати у консульство чи іншу відповідну установу;
  • після подачі документів статус оформлення візи можна спостерігати у режимі онлайн;
  • МЗС України надає постійну інформаційну підтримку заявникам;
  • іноземець може самостійно обрати строк оформлення візи: 1 робочий день (у терміновому порядку), 3 робочих дні (за стандартною процедурою).

Для яких цілей оформлюється е-Віза?

Е-Візу можуть отримати держслужбовці, іноземні кореспонденти або представники ЗМІ для ділової або робочої поїздки в Україну, яка охоплює сфери культури, науки, освіти та спорту.
Крім цього, електронна віза доступна для громадян, які прагнуть відвідати країну з приватною, туристичною або лікувальною метою.

Як отримати е-Візу?

1. Реєстрація

Спочатку необхідно пройти реєстрацію на сайті Міністерства закордонних справ України.
Оформлення е-Візи має відбуватися не раніше ніж за 3 місяці, та не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої поїздки.

2. Заповнення анкети та завантаження фото і документів

Після заповнення усіх полів анкети іноземець має завантажити свою фотокартку та попередньо відскановані документи:
  • паспорт;
  • поліс медичного страхування;
  • документ, що підтверджує достатню кількість коштів на банківському рахунку на період перебування в Україні та для повернення до країни виїзду;
  • документ, що підтверджує мету поїздки.
В залежності від цілей запланованої подорожі в Україну, документами, що підтверджують мету поїздки, можуть бути:
  • ділова поїздка: запрошення від юридичної особи, державного органу/установи/підприємства/організації або документ, що підтверджує факт здійснення фінансових інвестицій в Україні;
  • приватна поїздка: запрошення від громадянина України або іноземця, що має посвідку на тимчасове чи постійне проживання. Або документ, що підтверджує право на власність нерухомістю в Україні, або родинні зв’язки;
  • туристична поїздка: документи, що підтверджують туристичну мету поїздки (сплачений тур по Україні, бронювання екскурсій та готелів тощо);
  • лікувальна поїздка: запрошення від медичної установи чи закладу охорони здоров’я;
  • на провадження діяльності у сферах, пов’язаних з культурою, наукою, освітою чи спортом поширюються ті самі правила, що і на ділову поїздку.

3. Оплата збору

Консульський збір можна сплатити онлайн будь-якою банківською карткою з підтримкою Mastercard або Visa. Остаточна сума збору буде залежати від обраного строку оформлення візи (термінова коштує дорожче).

4. Отримання е-Візи

Після здійснення усіх зазначених кроків, на електронну пошту заявника буде надіслано лист з повідомленням про успішне оформлення візи.
Протягом визначеного періоду на електронну пошту іноземця прийде готова електронна віза з QR-кодом для сканування у PDF-форматі.
Для перетину кордону іноземець має роздрукувати отриманий на пошту документ, та зберігати його протягом усього періоду перебування на території України, щоб пред’явити його на митниці під час виїзду.

Відмова в оформленні е-Візи

У випадку, якщо іноземцю буде відмовлено в оформленні е-візи, у визначений період на пошту прийде лист з рішенням про відмову. Зазначимо, що відмов у оформленні електронної візи значно менше, ніж при оформленні стандартних візових клопотань. І найчастіше, відмова пов’язана з технічними недоліками поданих документів. Серед найпоширеніших підстав для відмови:
  • недотримання вимог до фотокартки;
  • внесення неправильної чи неповної інформації при заповненні анкети;
  • неповний перелік необхідних документів.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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