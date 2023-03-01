Як і коли реєструвати авто в Польщі: поради українським водіям — Finance.ua

Як і коли реєструвати авто в Польщі: поради українським водіям Сьогодні 21:03 — Страхування

Як і коли реєструвати авто в Польщі: поради українським водіям

Автомобілі, зареєстровані в Україні, розглядаються Польщею як транспортні засоби, що беруть участь у міжнародному русі, відповідно до положень Віденської конвенції. Обидві країни є підписантами цього документу.

Отже, українці, які прибувають до Польщі, на власних машинах підпадають під дію конвенції, тому не повинні одразу ж ставити автомобіль на польський облік.

Але якщо автомобіль з українською реєстрацією перебуває в Польщі більше ніж пів року, його треба зареєструвати в місцевій районній (повітовій) адміністрації за місцем проживання.

Для реєстрації автомобіля в Польщі необхідно подати заяву, а також надати такі документи:

посвідчення особи власника (паспорт);

сертифікат відповідності транспортного засобу;

поліс страхування відповідальності перед третіми особами (Зелена картка або місцева Автоцивілка);

підтвердження сплати ПДВ (VAT). Базова ставка — 23%;

підтвердження проходження техогляду;

документ, що підтверджує право власності на автомобіль (оригінал договору купівлі-продажу, договору дарування тощо);

свідоцтво про реєстрацію в Україні;

номерні знаки;

техпаспорт (за наявності).

Документи українською мовою потрібно обов’язково перекласти на польську.

Більше подробиць щодо особливостей руху дорогами Польщі, а також незвичні правила та штрафи за їх порушення читайте у статті за посиланням.

Раніше ми повідомляли, як підготувати авто до поїздки за кордон з технічної сторони. Для цього:

Переконайтеся в наявності в автомобілі аптечки, вогнегасника, знаку аварійної зупинки, запасного колеса (якщо таке передбачено комплектацією автомобіля), світловідбивних жилетів.

аптечки, вогнегасника, знаку аварійної зупинки, запасного колеса (якщо таке передбачено комплектацією автомобіля), світловідбивних жилетів. Перевірте правила щодо тонування скла. Зважайте, що у багатьох країнах заборонене тонування вітрового та передніх бокових вікон, тому тонування скла не має бути, або може бути так зване «європейське тонування» — коли передні вікна не тоновані, а задні пасажирські затоновані. До речі, як зазначає експертка, це одна із найрозповсюдженіших причин того, чому на кордоні не пропускають автівки наших громадян.

Зважайте, що у багатьох країнах заборонене тонування вітрового та передніх бокових вікон, тому тонування скла не має бути, або може бути так зване «європейське тонування» — коли передні вікна не тоновані, а задні пасажирські затоновані. До речі, як зазначає експертка, це одна із найрозповсюдженіших причин того, чому на кордоні не пропускають автівки наших громадян. Перевірте гуму. За європейськими нормами, у більшості країнах ЄС зимова гума на авто має бути встановлена в період з 1 листопада до 31 березня. Однак у в Балтійських країнах цей термін зміщений — з 1 грудня до 31 березня, а в Австрії з 1 листопада до 15 квітня. У деяких країнах взагалі немає такої норми — там рекомендується заміна гуми лише при погіршенні погодних умов (Польща, Португалія, Бельгія). При цьому вимоги до глибини протектора такі самі, як і в Україні — це 4 мм. Шипована гума заборонена у таких країнах: Німеччина, Польща, Нідерланди, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Сербія, Македонія, Хорватія, Португалія, Словенія, Боснія та Герцеговина. За використання шипованої гуми там навіть передбачений штраф.

Крім технічної сторони, важливою при перетині кордону на автомобілі залишається і документальна складова. Зокрема, для перетину кордону вам потрібно придбати поліс Зелена картка. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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