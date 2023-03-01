Як і коли реєструвати авто в Польщі: поради українським водіям — Finance.ua
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Як і коли реєструвати авто в Польщі: поради українським водіям

Страхування
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Як і коли реєструвати авто в Польщі: поради українським водіям
Як і коли реєструвати авто в Польщі: поради українським водіям
Автомобілі, зареєстровані в Україні, розглядаються Польщею як транспортні засоби, що беруть участь у міжнародному русі, відповідно до положень Віденської конвенції. Обидві країни є підписантами цього документу.
Отже, українці, які прибувають до Польщі, на власних машинах підпадають під дію конвенції, тому не повинні одразу ж ставити автомобіль на польський облік.
Але якщо автомобіль з українською реєстрацією перебуває в Польщі більше ніж пів року, його треба зареєструвати в місцевій районній (повітовій) адміністрації за місцем проживання.
Для реєстрації автомобіля в Польщі необхідно подати заяву, а також надати такі документи:
  • посвідчення особи власника (паспорт);
  • сертифікат відповідності транспортного засобу;
  • поліс страхування відповідальності перед третіми особами (Зелена картка або місцева Автоцивілка);
  • підтвердження сплати ПДВ (VAT). Базова ставка — 23%;
  • підтвердження проходження техогляду;
  • документ, що підтверджує право власності на автомобіль (оригінал договору купівлі-продажу, договору дарування тощо);
  • свідоцтво про реєстрацію в Україні;
  • номерні знаки;
  • техпаспорт (за наявності).
Документи українською мовою потрібно обов’язково перекласти на польську.
Більше подробиць щодо особливостей руху дорогами Польщі, а також незвичні правила та штрафи за їх порушення читайте у статті за посиланням.
Раніше ми повідомляли, як підготувати авто до поїздки за кордон з технічної сторони. Для цього:
  • Переконайтеся в наявності в автомобілі аптечки, вогнегасника, знаку аварійної зупинки, запасного колеса (якщо таке передбачено комплектацією автомобіля), світловідбивних жилетів.
  • Перевірте правила щодо тонування скла. Зважайте, що у багатьох країнах заборонене тонування вітрового та передніх бокових вікон, тому тонування скла не має бути, або може бути так зване «європейське тонування» — коли передні вікна не тоновані, а задні пасажирські затоновані. До речі, як зазначає експертка, це одна із найрозповсюдженіших причин того, чому на кордоні не пропускають автівки наших громадян.
  • Перевірте гуму. За європейськими нормами, у більшості країнах ЄС зимова гума на авто має бути встановлена в період з 1 листопада до 31 березня. Однак у в Балтійських країнах цей термін зміщений — з 1 грудня до 31 березня, а в Австрії з 1 листопада до 15 квітня. У деяких країнах взагалі немає такої норми — там рекомендується заміна гуми лише при погіршенні погодних умов (Польща, Португалія, Бельгія). При цьому вимоги до глибини протектора такі самі, як і в Україні — це 4 мм. Шипована гума заборонена у таких країнах: Німеччина, Польща, Нідерланди, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Сербія, Македонія, Хорватія, Португалія, Словенія, Боснія та Герцеговина. За використання шипованої гуми там навіть передбачений штраф.
Крім технічної сторони, важливою при перетині кордону на автомобілі залишається і документальна складова. Зокрема, для перетину кордону вам потрібно придбати поліс Зелена картка. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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За матеріалами:
Finance.ua
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