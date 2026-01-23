Як і де замовити номерні знаки для автомобіля Сьогодні 09:41 — Технології&Авто

Номрені знаки мають бути виготовлені дозволено лише суб’єктами господарювання, які мають відповідний дозвіл МВС

Громадян часто цікавить, де можна замовити номерні знаки для транспортних засобів і як упевнитися, що їх виготовляють законно. Це особливо актуально у разі пошкодження номерів або потреби в їх заміні. Розповідаємо деталі.

Як зазначають у ГСЦ МВС, в Україні виготовлення номерних знаків дозволено лише суб’єктам господарювання, які мають відповідний дозвіл МВС та внесені до офіційного переліку. Цей перелік формується відповідно до вимог чинного законодавства.

Де перевірити інформацію та важливі застереження

Громадянам радять користуватися виключно інформацією з офіційного сайту ГСЦ МВС, де розміщений актуальний перелік підприємств, що законно виготовляють номерні знаки. Для цього потрібно:

зайти на сайт Головного сервісного центру МВС;

перейти до розділу «Послуги»;

обрати напрям «Номерні знаки. Виготовлення та зберігання»;

відкрити підрозділ «Суб'єкти господарювання, які здійснюють виготовлення номерних знаків».

Дані в переліку регулярно оновлюються з урахуванням змін у дозвільних документах.

Водночас законодавство не передбачає виготовлення «дублікатів» номерних знаків. У разі втрати, викрадення або пошкодження номерів власник транспортного засобу має звернутися до сервісного центру МВС і діяти за встановленою процедурою.

Замовлення номерних знаків у суб’єктів без дозволу МВС або поза офіційним переліком є порушенням закону та може мати правові наслідки. Актуальну інформацію щодо номерних знаків і реєстрації транспортних засобів завжди можна знайти на сайті Головного сервісного центру МВС.

