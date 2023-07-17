Як громадяни ставляться до виходу українського бізнесу на іноземні ринки та якого ефекту очікують — Finance.ua

Як громадяни ставляться до виходу українського бізнесу на іноземні ринки та якого ефекту очікують Сьогодні 09:00

Як громадяни ставляться до виходу українського бізнесу на іноземні ринки та якого ефекту очікують

Повномасштабна війна в Україні певною мірою підштовхнула багато українських підприємців до думок про експансію на іноземні ринки: хтось слідував за своїм споживачем, хтось побачив вікно можливостей і вирішив ним скористатись, а для когось це стало умовою виживання.

Про це йдеться в дослідженні Gradus Research.

Одні розширили свій експорт, інші вперше відкрили для себе закордонний ринок. Так чи інакше, присутність українських компаній за межами країни збільшилася під час війни, і дослідницька компанія Gradus Research вирішила спитати українських громадян, як вони ставляться до виходу українського бізнесу на іноземні ринки.

Більшість вважає розширення географії роботи українських компаній позитивним явищем.

69% опитаних громадян зазначають, що ставляться скоріше або дуже позитивно до українських компаній, які зараз відкривають свої представництва або поширюють свою діяльність за межами України. Найчастіше таку думку поділяють представники молодших вікових груп: 18−24 роки (75%) і 25−34 роки (74%).

Більше половини опитаних (55%), які очікують позитивних наслідків від освоєння українськими компаніями іноземних ринків, називають серед можливих наслідків цього в першу чергу отримання українськими спеціалістами корисного досвіду та впровадження ними міжнародних стандартів в Україні. Таку думку поділяють 40% респондентів у вибірці загалом, а серед жителів столиці — 45% опитаних. Більше інвестицій для України

Другим серед найчастіше згадуваних можливих наслідків виходу українських підприємців на міжнародні ринки респонденти, що загалом очікують позитивних наслідків від цього, визначають інвестування прибутків цих компаній в Україну (47%).

Закриває ТОП-3 можливих наслідків експансії українських компаній на іноземні ринки, на думку опитаних, які очікують позитивних наслідків від цього, перенесення корисного досвіду від міжнародної діяльності бізнесів в Україну (42%).

Також близько третини з тих, хто очікує позитивних наслідків від виходу українських підприємців на іноземні ринки, вважають, що це сприятиме кращому ставленню іноземців до України (31%) і тому, що українці будуть більше пишатись собою завдяки успіхам українського бізнесу (30%).

73% опитаних загалом очікують позитивних наслідків від поширення діяльності українських компаній за кордоном. А серед аудиторії 18−24 роки цей показник становить 88%.

Громадяни, які загалом очікують позитивних наслідків від виходу українського бізнесу на міжнародні ринки (69%), водночас, зазначали і можливі негативні наслідки цього процесу, такі як зменшення кількості робочих місць в Україні (12%), загрозу відтоку спеціалістів (12%) та загрозу відтоку фінансів з України (7%). Такі побоювання в більшій мірі характерні для представників старшої вікової категорії (55−60).

Ці результати свідчать про високу підтримку українських підприємців у їхніх міжнародних активностях з боку пересічних громадян. Що, ймовірно, говорить про зміни в культурі ставлення до підприємництва загалом. Вочевидь, ці зміни відбуваються в українському суспільстві під впливом досвіду коротко- чи довготривалого життя українців у європейських країнах, де культура підприємництва розвинена на високому рівні.

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