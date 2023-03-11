Як довго «живуть» сучасні дизельні автомобілі — Finance.ua

Як довго «живуть» сучасні дизельні автомобілі Сьогодні 04:31 — Технології&Авто

При виборі дизельного автомобіля важливу роль відіграє ресурс двигуна. Від чого він залежить.

Дизельні мотори служать довше за їхні бензинові аналоги, що пояснюється відмінностями в конструкції. Між собою дизелі теж розрізняються, наприклад, наявністю або відсутністю турбіни.

Турбіна збільшує потужність і знижує витрату пального, проте прискорює знос агрегату. Так, мотори без наддуву можуть проїхати 500 000 км, коли турбований мотор потребуватиме ремонту вже через 250 000 км.

Є думка, що дизелі служать у кілька разів довше за бензинові агрегати. Це не зовсім правда. Так, середній термін життя дизельного мотора становить 300 000 км, а бензинового — 200 000 км.

На термін життя впливає якість палива. Неякісний дизель помітно прискорює знос агрегату, тому для заправки варто вибирати тільки великі мережі АЗС.

Також важлива температура роботи дизельного двигуна. Якщо є проблеми з системою охолодження, то навантаження на агрегат збільшується і скорочується термін його життя.

Не можна не відзначити велику перевагу дизельних агрегатів. Так, вони можуть досягти пікової потужності на більш низьких оборотах порівняно з бензиновими агрегатами. З цієї ж причини не рекомендується розганятися до високих швидкостей, оскільки тоді є ризик пошкодити двигун. Також варто уникати заторів.

Крім того, дизельні двигуни важливо добре обслуговувати. Масло потрібно міняти частіше, ніж у бензиновому агрегаті. Варто враховувати, що ремонт мотора на дизелі обходиться дорожче.

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uamotors За матеріалами:

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