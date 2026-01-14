Як довго водії їздять на одному авто в ЄС та Україні (дослідження) Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Як довго водії їздять на одному авто в ЄС та Україні (дослідження)

Експерти з’ясували, в яких країнах Європи водії проїжджають найбільше і найменше кілометрів на одному автомобілі, як часто водії змінюють авто та автомобілів з яких країн варто уникати.

Про це йдеться в дослідженні carVertical , що компанія надала finance.ua.

Хто проїжджає найменше кілометрів, а хто найбільше

За даними carVertical, один автовласник в Україні в середньому проїжджає 22 580 км, перш ніж продати автомобіль.

Це значно нижче за середній європейський показник у 75 928 км.

Польща (112 977 км),

Словаччина (109 044 км).

Португалія (108 256 км).

Це країни, де власники проїжджають найбільше кілометрів на своїх авто.

Найнижчі показники зафіксовані

в Сербії (18 807 км)

Угорщині (47 845 км).

Звісно, ці цифри не показують, скільки кілометрів водії проїжджають за рік. В одних країнах люди частіше міняють авто, а в інших — рідше, що впливає на загальний пробіг під час перебування авто у власності однієї особи.

«Середньорічний пробіг свідчить про інтенсивність експлуатації авто. Інтенсивна експлуатація впливає на термін служби транспортного засобу, призводячи до частіших поломок та інших проблем у майбутньому. Ось чому в наших звітах про історію ми виділяємо періоди інтенсивного водіння — це те, на що покупці завжди мають звертати увагу, обираючи вживане авто», — зазначає Матас Бузеліс, автомобільний експерт carVertical.

Середньорічний пробіг в Україні становить 19 816 км, що трохи вище за середній показник у Європі. Отже, хоча українці мають найменший пробіг на одного власника, їхній річний пробіг є помірним на тлі інших країн.

Українці не тримають свої авто надто довго

Середній термін використання авто в Україні перед продажем — 1,1 року. Це один із найкоротших термінів володіння серед країн, охоплених дослідженням. Для порівняння, португальці тримають авто 7,2 року, поляки — 6,1 року, а литовці — 5,5 року.

Найчастіша заміна авто також відбувається в Сербії, де водії в середньому міняють транспортні засоби кожні 1,1 року.

Експерти загалом сходяться на думці, що автомобіль із меншою кількістю попередніх власників зазвичай є більш надійним. Водій, що планує продати транспортний засіб протягом року, навряд чи буде вкладати кошти в дорогий ремонт чи усунення серйозних дефектів.

«Стиль водіння також має значний вплив на термін служби авто. Короткі поїздки, агресивне водіння та пропуски обслуговування завжди негативно впливають на стан транспортного засобу з часом», — пояснює пан Бузеліс.

Де найменш ризикова купівля

Дослідження виявило, що за частотою зміни власників найризикованішими країнами для купівлі вживаних авто є Чехія, Фінляндія, Іспанія та Україна.

Водії в цих країнах не тільки частіше міняють авто, але й зазвичай мають більший річний пробіг, ніж середньостатистичний європеєць.

Наприклад, водії в Іспанії тримають авто приблизно 4 роки, проїжджаючи 23 186 км на рік. Фінські водії міняють транспортні засоби кожні 3,1 року, проїжджаючи 21 213 км на рік. Водії в Чехії проїжджають 20 201 км на рік, тримаючи авто в середньому 3,6 року.

На іншому краї шкали знаходяться водії з Німеччини, Литви, Португалії та Великої Британії. Водії в цих країнах зазвичай проїжджають менше кілометрів і довше тримають транспортні засоби.

У Великій Британії водії тримають авто в середньому 4,5 року, проїжджаючи лише 12 710 км на рік.

Німці також не поспішають міняти авто, роблячи це кожні 4,8 року та проїжджаючи 17 688 км на рік.

Португальські водії тримають транспортні засоби 7,2 року, проїжджаючи 15 133 км на рік, а литовці міняють авто кожні 5,5 року, проїжджаючи 16 367 км на рік.

