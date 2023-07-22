Як доїхати безкоштовно, якщо запізнилися на поїзд у Перемишлі: алгоритм дій — Finance.ua

Як доїхати безкоштовно, якщо запізнилися на поїзд у Перемишлі: алгоритм дій Сьогодні 17:37 — Особисті фінанси

Як доїхати безкоштовно, якщо запізнилися на поїзд у Перемишлі: алгоритм дій

Поїзди з України до Польщі нерідко приходять на польські станції із запізненням. Пасажири також можуть затриматись на паспортному контролі.

Що робити українцям, якщо вони не встигли на польський потяг у Перемишлі, розповідає редактор польського видання Inpoland.net.pl Олександр Мартинюк з посиланням на avianews.com

Час затримки поїзда в дорозі з України до Польщі може становити й 2 години. А прикордонний контроль для останніх вагонів поїзда з України у Перемишлі може зайняти години.

Пасажирам, які не встигають у таких випадках пересісти на польський потяг, не потрібно купувати новий квиток.

Пасажирам варто звернутися до каси вокзалу у Перемишлі для безкоштовного переоформлення квитка. Алгоритм дій такий:

повідомити касира про запізнення на пересадку через затримку поїзда або тривале проходження контролю у Перемишлі;

пред’явити квиток «Укрзалізниці» та квиток на польський потяг, можна показати електронну версію;

у касі отримати довідку, яка дозволить їхати наступним польським поїздом;

кондуктору у вагоні показати і довідку, і квиток на поїзд, на який не встигли.

Можна поїхати одним із найближчих поїздів, навіть якщо всі місця зайняті. Польські залізниці PKP дозволяють перевезення пасажирів без місця. Це означає, що можна розташуватися в коридорі стоячи або зайняти тимчасово вільне місце.

Також пасажиру в касі можуть запропонувати почекати та поїхати поїздом, де гарантовано є місця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.