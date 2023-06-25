Як бюджетно користуватися поїздами в Європі — Finance.ua

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Як бюджетно користуватися поїздами в Європі

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Згідно з заявою Міністерства транспорту, план заохочуватиме літні подорожі серед молоді та сприятиме відновленню сектору культури та туризму після пандемії. Знижки діють 3 місяці - з 15 червня по 15 вересня.
Іспанія також оголосила низку інших знижок на поїздки, щоб стимулювати внутрішні подорожі, зокрема 90% зниження цін на квитки на муніципальні автобуси та деякі внутрішні маршрути поїздів.
Власники проїзного Interrail можуть подорожувати тисячами залізничних маршрутів по всій Європі: від фіордів Норвегії до пляжів Італії.
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Іспанія є другою за відвідуваністю країною у світі, і вона сповнена невідомих скарбів, — сказав іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес.
Проїзні можна забронювати на певний період часу, наприклад на місяць. Протягом цього часу ними можна користуватися за кордоном. Також їх можна забронювати на певну кількість днів або одну країну.
З таким квитком можна сісти на більшість поїздів, показавши провідникам картку Interrail на телефоні. Ціни на квитки починаються від 194 євро за чотири дні подорожі протягом одного місяця по 33 країнах.

Де купити квитки?

Можна моніторити ці та інші типи квитків на сайті Interrail. Мережа налічує понад 40 000 залізничних станцій у 33 країнах.
Щоб отримати знижки, молоді люди мають забронювати квитки через державного залізничного оператора Renfe. Абонемент Spanish Interrail також пропонує 50% знижки= на швидкісні поїзди.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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