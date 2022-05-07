Як будуть відшкодовувати ПДВ під час війни: позиція Мінфіну — Finance.ua
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Як будуть відшкодовувати ПДВ під час війни: позиція Мінфіну

Вчора 17:37Особисті фінанси
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Міністр фінансів Сергій Марченко виступає за відновлення системи адміністрування податку на додану вартість (ПДВ) з автоматичним відшкодуванням грошима, «навіть якщо це болісно та потребує відтермінування виплат».
«Чомусь були прийняті рішення, які фактично зламали чинну систему реєстрації податкових накладних, перевірки ризиків і автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ. Фактично з березня у нас система реєстрації податкових накладних не працює... Я прихильник того, щоб працювала система автоматичного відшкодування ПДВ, а бізнес отримував би кошти», — сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
Глава Мінфіну пояснив, що тоді ці кошти з’являться на рахунках у банків, і з’явиться потенційна можливість запозичити їх.
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«Випускаючи ПДВ-облігації, ми конкуруємо з нашими облігаціями. Замість умовних 30 млрд грн зможемо отримати лише половину — інша частина піде на тіньовий ринок ПДВ-облігацій», — оцінив він недоліки запропонованого варіанту оформлення боргу з відшкодування ПДВ-облігаціями.
Водночас Марченко зазначив, що і цей варіант потрібно розглядати, оскільки бізнесу зараз однаково, який варіант, — йому потрібні оборотні кошти.
«Підсумую: я не був прихильником цих пільг і спрощень. Але рішення ухвалено. Зараз ми шукаємо способи, як повернути це безболісно. Шукаємо механізм. Я виступаю за повернення правил гри щодо системи повернення ПДВ, як це було раніше. А щодо накопиченої заборгованості — шукати рішення. Якщо це можуть бути ПДВ-облігації, то в разі, якщо це не нашкодить ринку — можливо. Яке буде прийнято рішення — побачимо», — сказав глава Мінфіну.
За матеріалами: Дебет-кредит
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