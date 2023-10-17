Як буде змінюватися курс долара: прогноз на найближчі тижні — Finance.ua

Як буде змінюватися курс долара: прогноз на найближчі тижні Сьогодні 19:02 — Валюта

Як буде змінюватися курс долара: прогноз на найближчі тижні

У перші тижні нефіксованої гривні зміни курсу гривні до долара були суттєво меншими за 1%, і гривня незначно зміцнилась. Ситуація суттєво не зміниться протягом наступних тижнів.

Про це сказано у випуску Макроекономічного моніторингу України Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Як зазначається в огляді, НБУ продовжив продавати долари для підтримки курсу гривні: за два тижні жовтня НБУ витратив на це 1,7 млрд доларів порівняно із 2,7 млрд доларів за вересень.

«Така ситуація, скоріш за все, буде зберігатись і в наступні тижні», — вважають експерти.

Втім, НБУ свідомо зберігає невизначеність щодо часових рамок першого етапу та подальших кроків зі збільшення коливань гривні щодо долара.

«Гнучкість курсу поступово буде збільшуватись, але можливість відмови від керованого курсу гривні наразі серйозно не обговорюється», — йдеться в огляді.

Як зазначається у випуску, на початку жовтня НБУ зробив перший крок до збільшення гнучкості курсу гривні до долара. Офіційний курс долара більше не буде фіксованим, а буде змінюватись щодня відповідно до результатів торгів на міжбанку.

Втім НБУ пообіцяв, що на першому етапі коливання курсу гривні будуть невеликими, а підтримка курсу з боку НБУ продовжиться: метою НБУ є призвичаїти бізнес до коливань курсу та поступово повернути банки до нормальної роботи на міжбанківському ринку, йдеться в огляді. Курс гривні в обмінниках та за картковими операціями банки надалі визначатимуть самостійно.

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