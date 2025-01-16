Як бізнесу реагувати на виклики 2025 року і де шукати відповіді — Finance.ua

Як бізнесу реагувати на виклики 2025 року і де шукати відповіді Сьогодні 09:40

Як бізнесу реагувати на виклики 2025 року і де шукати відповіді

Український бізнес переживає складні часи та зіштовхується з різноманітними викликами в умовах війни. Однак поряд з потребами одночасно з’являються і нові можливості для бізнесу. Чи не найважливішим завданням зараз є розібратися у цьому детальніше.

Так, наприклад, одну з найбільших проблем бізнесу виявила Європейська бізнес асоціація, провівши опитування серед його представників. На думку 79% респондентів, купівля іноземної валюти для виконання зобов’язань, незалежно від наявності у компанії валюти, приносить неабиякі труднощі. Бізнес просить про пом’якшення низки валютних обмежень. Наприклад, збільшити терміни здійснення валютного платежу після купівлі валюти до 4−5 днів, замість існуючих 2 банківських днів та про завершення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків за операціями з експорту/імпорту товарів у випадках припинення зустрічних зобов’язань шляхом взаємозаліку.

Ще одним із ключових запитів міжнародних та українських інвесторів є запит на страхування ризиків в умовах війни. У відповідь на це НБУ та Мінекономіки ініціювали створення Державної агенції зі страхування воєнних ризиків.

Актуальною також є потреба в розширенні кредитування українського бізнесу. Так, наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з початку повномасштабної війни надав ОТП Банку майже 2 млрд євро. Банк, в свою чергу, спрямував ці кошти на фінансування таких критично важливих галузей, як сільське господарство, енергетика, виробництво та транспорт.

Щоб підбити підсумки фінансового року для українського бізнесу та обговорити, до чого готуватися у 2025-му, «Мінфін» та Finance.ua організовують конференцію FinYear. Відвідати захід буде корисно всім, кого цікавлять найважливіші зміни та інновації в українській фінансовій сфері.

Чим FinYear 2025 буде корисним для бізнесу?

На конференції представники НБУ, авторитетні експерти сфери, топменеджери компаній поділяться інсайдами про те, від чого залежатиме успіх фінансової галузі й окремих бізнесів у поточному році.

Теми дискусій та виступів спікерів стосуватимуться:

макроекономічної ситуації в країні та стан банківської системи

динаміки виконання фінансовим сектором вимог щодо захисту прав споживачів

фінансової поведінки населення

аналітики FinTech сфери за 2024 рік

аналізу потреби населення та бізнесу в кредитуванні

Учасники конференції з перших вуст зможуть дізнатися про зміни у фінекономіці від представників НБУ, адже буде нетворкінг з fintech бізнесами, представниками фінансів та банкінгу.

Конференція пройде 19 лютого у Києві. Але гарантувати собі місце можна просто зараз, придбавши квиток за посиланням за найнижчими цінами.

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