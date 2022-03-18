Як бізнес оцінює свою фінансову стійкість – опитування ЄБА — Finance.ua
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Як бізнес оцінює свою фінансову стійкість – опитування ЄБА

Вчора 21:08Фондовий ринок
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Як бізнес оцінює свою фінансову стійкість – опитування ЄБАЯк бізнес оцінює свою фінансову стійкість – опитування ЄБА, freepik.com
43% опитаних компаній оцінюють власну фінансову стійкість у кілька місяців, 28% — мають запас стійкості на пів року, 17% — мають фінансові резерви на рік або більше. І тільки 6% повідомляють, що фінансові ресурси компанії вже вичерпані.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед членських компаній.
Так само майже половина опитаних керівників компаній, а саме 46% планують скористатися заявленими державою методами підтримки бізнесу. При цьому 29% ще не мають відповідного рішення, а 23% не планують отримувати допомогу від держави.
Інфографіка: ЄБА Інфографіка: ЄБА
Плани керівників:
  • більшість керівників компаній, зокрема 65% пропонуватимуть співробітникам отримати допомогу 6500 гривень в рамках;
  • половина компаній, а саме 50% планують скористатися і відстрочкою податкових платежів, і можливістю не сплачувати ЄСВ за співробітників, що беруть участь у захисті країни у лавах ЗСУ чи тероборони.
єПідтримки
Якими можуть бути додаткові кроки державної підтримки?
«Ми бачимо нагальну потребу пожвавлення роботи бізнесу. І серед пропозицій наших компаній — скасування переліку критичного імпорту як суттєвої перепони для ведення розрахунків з постачальниками та покупцями, сприяння пожвавленню імпорту-експорту, логістична підтримка та спрощення митних процедур, для експортних підприємств надзвичайно важливим є відновлення відшкодування ПДВ по експорту. Компанії потребують відновлення здійснення розрахунків з іноземними контрагентами для поповнення власних обігових коштів та забезпечення сировиною виробництва», — зазначають в ЄБА.
До того ж, як зазначається, важлива підтримка зарплатного фонду для працівників всіх компаній (працюючих і не працюючих). Необхідно узгодити прийняті податкові пільги для бізнесу щодо відтермінування подання звітності і сплати податків з банківським контролем за сплатою ПДФО і ЄСВ. Складною є ситуація з «резервуванням» спеціалістів від мобілізації на військову службу, необхідних для роботи компаній, проте, все ж її варто врегульовувати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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