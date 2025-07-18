Dragon Capital інвестує 30 мільйонів доларів у розподілену генерацію — Finance.ua

Dragon Capital інвестує 30 мільйонів доларів у розподілену генерацію Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Dragon Capital інвестує 30 мільйонів доларів у розподілену генерацію

Власник Dragon Capital Томаш Фіала інвестує 30 мільйонів доларів у спільний енергопроєкт з колишнім CEO «Укренерго» Володимиром Кудрицьким.

Про це стало відомо з інтерв’ю Томаша Фіали та Володимира Кудрицького виданню Forbes Ukraine.

Кудрицький звільнився з «Укренерго» у вересні 2024 року, а у листопаді він разом із колишнім членом правління «Укренерго» Андрієм Немировським заснував компанію «Неджен». У квітні 2025-го «Неджен» домовилась про запуск енергетичного проєкту Power One з Dragon Capital.

«У рамках проєкту залучаємо фінансування та будуємо розподілену генерацію, щоб допомогти Україні подолати дефіцит, створений російськими обстрілами. Це — батарейки й газопоршневі станції — балансуючі потужності, які найбільше потрібні системі», — розповів Кудрицький Forbes Ukraine.

Dragon Capital, якому належить 100% Power One, виступає як фінансовий партнер, а «Неджен» — операційний. Структура власності змінюватиметься по мірі залучення нового капіталу.

«У першу фазу проєкту Dragon Capital вкладає $30 млн власного капіталу. Понад половину цієї суми ми вже витратили на обладнання та земельні ділянки. Кредитні кошти становитимуть 60−70% інвестицій», — повідомив у свою чергу Фіала.

«Очікуємо дохідність близько 30% і окупність три — три з половиною роки. Окупність залежить від того, наскільки швидко зможемо запустити станції», — додав він.

«З Володимиром ми давно знайомі. Він намагався активно залучати приватні інвестиції у сектор, коли ще очолював „Укренерго“. Ми звернули увагу на енергетику торік, коли була знищена частина українських електростанцій. Плануємо інвестувати як власні гроші, так і залучені від банків і міжнародних фондів», — розповів він у інтерв’ю.

«Паралельно до кінця року сподіваємось запустити спільно з Amber інфраструктурний фонд на €350 млн, який інвестуватиме в енергетику та інфраструктуру. Співпрацюємо з Amber на паритетних умовах. Цей фонд готові профінансувати ЄІБ на суму до €50 млн і ЄБРР — до €60 млн. Ведемо перемовини з іншими фінансовими організаціями», — зазначив він.

Економічна Правда За матеріалами:

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