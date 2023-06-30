Як банки змінювали ставки: 10 найприбутковіших банків за депозитами (інфографіка) — Finance.ua

Як банки змінювали ставки: 10 найприбутковіших банків за депозитами (інфографіка) Сьогодні 20:01 — Кредит&Депозит

Як банки змінювали ставки: 10 найприбутковіших банків за депозитами (інфографіка)

У травні золотовалютні резерви НБУ поставили черговий рекорд і зросли до найвищої позначки з серпня 2011 року. Але таку динаміку забезпечує лише стабільна фінансова допомога наших партнерів. Наші донори й далі обіцяють фінансово підтримувати Україну, але така залежність — у будь-якому разі — загроза стабільності гривні, на що зараз більшість українських вкладників не зважають.

Як банки змінювали ставки

Агропросперіс банк додав 3,5 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 3 місяці і тепер платить по ним 20,25% річних.

Комінвестбанк підвищив на 3,3 в.п. до 16,8% річних дохідність гривневих вкладів на 12 місяців. Також підвищені відсотки на річні вклади в доларі та євро до 2,1% річних (плюс1,5 в.п.).

Асвіо банк збільшив дохідність одразу двох строкових вкладів в гривні: на 3 (плюс 3 в.п. до 19% річних) та 6 місяців (плюс 1,5 в.п. до 18,5% річних).

Банк Кліринговий Дім збільшив дохідність 3-місячних вкладів в гривні на 2 в.п., до 20% річних. збільшив дохідність 3-місячних вкладів в гривні на 2 в.п., до 20% річних.

Банк інвестицій та заощаджень підвищив ставки за гривневими вкладами на 9 та 12 місяців (+1,25 в.п.) і зменшив дохідність вкладів на 3 та 6 місяців. Після цього ставки в гривні за вкладами на 3 місяці склали 18% річних, на всі інші строкові вклади — 19% річних.

Полтава-банк додав 1 в.п. до дохідності вкладів в гривні на 6 місяців, збільшивши її до 16,5% річних.

Кристалбанк додав 0,3 в.п. до дохідності безстрокових вкладів і платить по ним тепер 1,5% річних. додав 0,3 в.п. до дохідності безстрокових вкладів і платить по ним тепер 1,5% річних.

банк Український капітал. В доларі банк додав до дохідності всіх строкових вкладів по 0,25 в.п. і платить тепер по ним 2,5% річних. Виключення — вклади на 12 місяців: їх дохідність збільшилась до 2,75% річних. В євро банк найбільше додав до дохідності вкладів на 6 місяців — плюс 1,25 в.п. (до 1,5% річних). На 1,05 в.п. збільшились ставки за вкладами на 12 місяців (до 2% річних). Ставки вкладів в євро на 9 та 3 місяці зросли на 0,9 в.п. та 0,75 в.п. (до 1,75% та 1% відповідно). Єдиним банком, хто не змінював ставки в гривні, але збільшував дохідність вкладів в доларі та євро, ставВ доларі банк додав до дохідності всіх строкових вкладів по 0,25 в.п. і платить тепер по ним 2,5% річних. Виключення — вклади на 12 місяців: їх дохідність збільшилась до 2,75% річних. В євро банк найбільше додав до дохідності вкладів на 6 місяців — плюс 1,25 в.п. (до 1,5% річних). На 1,05 в.п. збільшились ставки за вкладами на 12 місяців (до 2% річних). Ставки вкладів в євро на 9 та 3 місяці зросли на 0,9 в.п. та 0,75 в.п. (до 1,75% та 1% відповідно).

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