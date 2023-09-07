Xiaomi випустить складаний смартфон MIX Flip, який розгортатиметься вертикально — Finance.ua
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Xiaomi випустить складаний смартфон MIX Flip, який розгортатиметься вертикально

Фондовий ринок
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Компанія Xiaomi почала випускати складані смартфони MIX Fold уже 2 роки тому, але всі вони розгортались як книжка. А тепер виробник вирішив урізноманітнити свій асортимент, випустивши смартфон, аналогічний до Galaxy Flip5. Тобто, з вертикальним типом складання. І це може статися у 2023 році.
Зокрема, у червні у базі даних IMEI знайшли пристрій з номером моделі 2311BPN23C, який був ідентифікований як перший фліп Xiaomi. Назва смартфона уже підтверджена, але характеристик поки що немає. Digital Chat Station каже, що MIX Flip матиме надзвичайно легкий та тонкий дизайн.
Спочатку з’являлася інформація, що реліз Xiaomi MIX Flip відбудеться у 2024 році, проте цифри 2311 натякають, що він відбудеться разом із Xiaomi 14, тобто в кінці цього року. Приблизна ціна — 658 доларів, що робить MIX Flip найдешевшим складаним телефоном у світі.
За матеріалами:
ITsider.
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