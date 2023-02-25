Xiaomi випустили лійку для душу з трьома режимами розбризкування — Finance.ua
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Xiaomi випустили лійку для душу з трьома режимами розбризкування

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Xiaomi випустила в Китай ручний душ MIJIA Booster. Новий ручний душ із підвищенням тиску буде доступний за допомогою краудфандингової кампанії, яка розпочнеться 22 лютого. Ручний душ MIJIA має три режими струменю, а також оснащений інноваційним кнопковим керуванням. Ви можете перемикати спрей кінчиками пальців незалежно від того, тримаєте ви його вертикально чи назад.
Ручний душ MIJIA з наддувом пройшов 22 процеси гальванічного покриття. Він також пройшов національний стандарт 24-годинного розпилення солі для створення 10-рівневого яскравого покриття. Soft-touch носик ручного душа виготовлений з рідкого силікону. Ви можете швидко видалити накип, обережно потерши носик, щоб вода стікала. Шестерні ручного душу з наддувом MIJIA прозорі та мають термін служби 10 000 циклів. У ручному душі використовується технологія фізичного тиску з малими отворами, яка забезпечує потужний потік під низьким тиском.
Xiaomi випустили лійку для душу з трьома режимами розбризкування
Наддувний ручний душ MIJIA має суттєві покращення звукової потужності. У виріб внесено структурні зміни, щоб зменшити шум від потоку води, щоб покращити враження від душу. Душова лійка має універсальний чотириточковий інтерфейс з конструкцією ручки проти опіків. Таким чином ручка наддувного ручного душа MIJIA дуже міцна та зручна.
Краудфандингова ціна ручного душу MIJIA Booster становить 59 юанів (~9 доларів). Як згадувалося раніше, краудфандингова кампанія стартує 22 лютого 2023 року. Поки немає вказівок, коли модель стане доступною для клієнтів. Xiaomi також мовчить про подальшу глобальну доступність ручного душа.
За матеріалами:
nnews.com
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