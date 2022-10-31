Xiaomi випустила смартфон Redmi Note 12 із чипом Snapdragon 4 Gen 1 — Finance.ua

Xiaomi випустила смартфон Redmi Note 12 із чипом Snapdragon 4 Gen 1 Вчора 06:33 — Фондовий ринок

Базовий Redmi Note 12 оснащується таким самим екраном, як старші моделі. Можна розраховувати на 6.67-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю FHD+ та частотою кадрів 120 Гц.

Основна камера складається з головного 48-Мп датчика та 2-Мп додаткового датчика. На лицьовій панелі розмістилася скромна 8-Мп камера. В основі смартфона лежить чіп Snapdragon 4 Gen1.

Redmi Note 12 має 4/6/8 ГБ оперативної пам’яті, 128/256 ГБ флеш-пам’яті, акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю всього 33 Вт, бічний сканер відбитків пальців, ІЧ-порт, USB-C, Wi-Fi та Bluetooth. NFC та стереодинаміки не згадуються.

Вартість Redmi Note 12 з 4/128 ГБ пам’яті склала $165, з 6/128 ГБ — $180, з 8/128 ГБ — $205, з 8/256 ГБ — $235. Продаж стартує 31 жовтня. Смартфон випускається у чорному, синьому та білому кольорах.

iLenta За матеріалами:

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