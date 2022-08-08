Xiaomi випустила розумні окуляри, які миттєво перекладають будь-який текст — Finance.ua

Xiaomi випустила розумні окуляри, які миттєво перекладають будь-який текст Вчора 23:30 — Технології&Авто

Xiaomi випустила розумні окуляри, які миттєво перекладають будь-який текст, Фото: Xiaomi

Xiaomi представила на ринку свій новий продукт Mijia Glasses Camera. Це розумні окуляри, які оснащені потужною камерою й дисплеєм з оптичною призмою.

Втім, це не головна їхня фішка. За допомогою окулярів також можна перекладати текст в режимі реального часу і виводити об’єкти доповненої реальності, передає Xiaomi Today.

Сам девайс важить 100 грамів та оснащений 0.23-дюймовим microOLED-екраном від Sony з максимальною яскравістю 3000 ніт, зображення з якого виводиться перед лінзою окулярів за допомогою призми. До речі, така ж конструкція використовувалася в Google Glass.

Фото: Xiaomi

За роботу окулярів відповідає 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon з 3 ГБ ОЗУ і 32 ГБ флеш-пам’яті, а також акумулятор на 1020 маг з магнітною зарядкою 10 Вт — за пів години окуляри зарядяться на 80%. Є й модулі Wi-Fi з Bluetooth 5.0.

Наразі купити окуляри можна тільки в Китаї за 2699 юанів (близько 14 000 грн), але незабаром їх напевно можна буде знайти і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

УНІАН За матеріалами:

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