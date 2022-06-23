Xiaomi представила Windows-планшет з амбіціями ноутбука — Finance.ua

Xiaomi представила Windows-планшет з амбіціями ноутбука
Компанія Xiaomi презентувала планшет Book S 12.4 під керуванням Windows 11. Пристрій орієнтований на європейський ринок, а в ролі обчислювальної платформи — Snapdragon 8cx Gen 2 від Qualcomm.
Наслідуючи концепцію 2-в-1, апарат здатний виступати як у ролі планшета, так і ноутбука (при підключенні магнітної клавіатури). Також доступні й інші аксесуари, які перетворюють планшет в універсальний інструмент.
Технічні характеристики Xiaomi Book S 12.4
- Габарити: 294×197×8,95 мм, 720 г
- Дисплей: 12,35″, 2560×1600 (16:10), LCD, сенсорний, Gorilla Glass 3
- Процесор: 8-ядерний Qualcom 8cx Gen 2, 2,84 ГГц, Adreno 680
- Пам’ять: 8 ГБ оперативної LPDDR4X, 256 ГБ постійної, слот для microSD
- Камера: 13 Мп (основна), 5 Мп (фронтальна)
- Батарея: 38 Вт/год
- ОС: Windows 11 S
- Зв’язок: USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, аудіоджек.
Дисплей з максимальною яскравістю 500 ніт підтримує 100% колірної палітри DCI-P3 та стилус Xiaomi Smart Pen, який продається окремо. Ще один аксесуар — клавіатура-чохол із вбудованим трекпадом. Планшет має стереодинаміки та два мікрофони.
У Європі Xiaomi Book S 12.4 коштує 699 євро (≈21806 гривень). У подарунок пропонується клавіатура, що підключається до пристрою.
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