Xiaomi представила розумний термопот із повітряним охолодженням — Finance.ua
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Xiaomi представила розумний термопот із повітряним охолодженням

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Xiaomi представила розумний термопот із повітряним охолодженням
Xiaomi представила розумний термопот із повітряним охолодженням
Новинка під назвою Mijia Smart Electric Kettle 5L цікава розширеним набором функцій. Корисний прилад здатний не тільки кип’ятити, а й охолоджувати гарячу воду, а також обладнаний датчиком визначення точки кипіння та підсвічуванням для комфортного використання у вечірній та нічний час.
Пристрій оснащений скляною колбою та нагрівальним елементом із нержавіючої сталі марки AISI 316L. Його корпус виготовлений з поліпропілену, що надійно ізолює тепло, що виключає ризик обпектися при використанні пристрою. Xiaomi також заявляє, що у складі новинки з водою контактують лише екологічно чисті матеріали.
Потужність нагрівального елемента складає 1600 Вт. Він здатний закип’ятити п’ять літрів води за 18 хвилин. Передбачено і режим охолодження окропу: як стверджує вендор, завдяки вбудованому вентилятору вода охолоне вдвічі швидше, ніж у звичайному чайнику. Також заявлено окремі режими для кип’ятіння водопровідної та бутильованої води, але подробиці про їх відмінності не повідомляються.
Крім того, виробник зазначає наявність функції автоматичного визначення точки кипіння для різних висот та точність регулювання температури з точністю до 1 градуса Цельсія в режимі термопоту (регулюється через мобільний додаток). Пристрій оснащений складною ручкою для перенесення та може підсвічуватись у темряві для використання вночі.
За матеріалами:
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