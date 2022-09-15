Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115 — Finance.ua
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Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115

Технології&Авто
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Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Компанія Xiaomi випустила електричний обігрівач Mijia Graphene і почала приймати попередні замовлення з 14 вересня. Про це пише сайт Notebook Сheck.
Розробники запевняють, що їхній пристрій за $115 має потужність 2220 Вт і може підняти температуру в кімнаті на 5 градусів Цельсія всього за 10 хвилин. Усередині знаходиться нагрівальний елемент довжиною 1,29 метрів і запобіжник, який вимикає систему в разі перегріву. Технологія захищає шкіру від пересихання та призначена для підтримки постійної температури у приміщенні.
Великою перевагою є компактні розміри Mijia Graphene — його товщина становить 6 см, а максимальна довжина — 1,5 м. Для зручності користувач може зігнути половинки обігрівача під кутом 180 градусів або зовсім скласти його навпіл — у такому разі він стане вдвічі коротшим.
Для керування передбачено круглий сенсорний екран, що дозволяє встановлювати температуру від 16 до 28 градусів Цельсія, а також виставляти таймер терміном до 12 годин. Крім того, Mijia Graphene розпізнає голосові команди користувачів за допомогою ІІ Xiao та фірмової програми.
За матеріалами:
Фокус
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