Xiaomi представила флагман із основною камерою на 50 МП та оптикою Leica. Ціна – від $900 — Finance.ua
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Xiaomi представила флагман із основною камерою на 50 МП та оптикою Leica. Ціна – від $900

Технології&Авто
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Xiaomi представила флагман із основною камерою на 50 МП та оптикою Leica. Ціна – від $900
Xiaomi представила флагман із основною камерою на 50 МП та оптикою Leica. Ціна – від $900
4 липня 2022 року компанія Xiaomi представила флагманський смартфон — Xiaomi 12S Ultra. Головною особливістю його особливістю стала камера з оптикою Leica та новий потужний процесор Snapdragon. Про це розповіло видання TechCrunch.
  • Як повідомляється, Xiaomi 12S Ultra отримав OLED-екран, який назвали найкращим і найдорожчим 2K-екраном Xiaomi на момент презентації 12S Ultra. Він підтримує інтелектуальну динамічну частоту оновлення від 1 до 120 герц.
  • Смартфон побудований на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а акамулятор на 4860 міліампер-годин має забезпечити роботу гаджета більш ніж на день. Принамні, так обіцяють представники Xiaomi.
  • Xiaomi 12S Ultra навіть оснащений охолоджуючим насосом, який запобігає перегріванню, а також кольоровим дисплеєм AMOLED діагоналлю 6,73 дюйма.
Xiaomi представила флагман із основною камерою на 50 МП та оптикою Leica. Ціна – від $900
  • Вся серія смартфонів 12S оснащена різними системами зображення, розробленими спільно Xiaomi та компанією Leica.
  • В Xiaomi стверджують, що дизайн об’єктивів флагмана суттєво покращив якість фотографій, яку може забезпечити камера в цілому.
  • Основна камера Xiaomi 12S Ultra оснащена асферичним об’єктивом 8P. У смартфоні також вперше застосували новий великий датчик зображення Sony IMX989 оптичного формату 1 дюйм роздільною здатністю 50 мегапікселів.
  • При цьому, ширококутна камера отримала роздільну здатність 48 мегапікселів. 48 мегапікселів отримав і телефото модуль зі 120-кратним зумом.
  • Датчики, поєднані з високоякісним склом від Leica, обіцяють виняткові можливості фотографування в умовах слабкого освітлення та поганої погоди.
  • Компанія також назвала ціни Xiaomi 12S Ultra. Версія флагману з 8 ГБ оперативної та 256 гігабайтів постійної пам’яті коштуватиме $895.
  • За 12/256 ГБ просять $970.
  • Ціна флагману в топовій модифікації, 12/512 ГБ, — $1040.
  • Варто зазначити, що новинки наразі доступні лише в материковому Китаї. Немає жодної інформації про те, чи запустять продажі за межами країни.
За матеріалами:
ITC.ua
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