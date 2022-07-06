Xiaomi представила флагман із основною камерою на 50 МП та оптикою Leica. Ціна – від $900 — Finance.ua

Xiaomi представила флагман із основною камерою на 50 МП та оптикою Leica. Ціна – від $900 Вчора 22:19 — Технології&Авто

Xiaomi представила флагман із основною камерою на 50 МП та оптикою Leica. Ціна – від $900

4 липня 2022 року компанія Xiaomi представила флагманський смартфон — Xiaomi 12S Ultra. Головною особливістю його особливістю стала камера з оптикою Leica та новий потужний процесор Snapdragon. Про це розповіло видання TechCrunch.

Як повідомляється, Xiaomi 12S Ultra отримав OLED-екран, який назвали найкращим і найдорожчим 2K-екраном Xiaomi на момент презентації 12S Ultra. Він підтримує інтелектуальну динамічну частоту оновлення від 1 до 120 герц.

Смартфон побудований на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а акамулятор на 4860 міліампер-годин має забезпечити роботу гаджета більш ніж на день. Принамні, так обіцяють представники Xiaomi.

Xiaomi 12S Ultra навіть оснащений охолоджуючим насосом, який запобігає перегріванню, а також кольоровим дисплеєм AMOLED діагоналлю 6,73 дюйма.

Вся серія смартфонів 12S оснащена різними системами зображення, розробленими спільно Xiaomi та компанією Leica.

В Xiaomi стверджують, що дизайн об’єктивів флагмана суттєво покращив якість фотографій, яку може забезпечити камера в цілому.

Основна камера Xiaomi 12S Ultra оснащена асферичним об’єктивом 8P. У смартфоні також вперше застосували новий великий датчик зображення Sony IMX989 оптичного формату 1 дюйм роздільною здатністю 50 мегапікселів.

При цьому, ширококутна камера отримала роздільну здатність 48 мегапікселів. 48 мегапікселів отримав і телефото модуль зі 120-кратним зумом.

Датчики, поєднані з високоякісним склом від Leica, обіцяють виняткові можливості фотографування в умовах слабкого освітлення та поганої погоди.

Компанія також назвала ціни Xiaomi 12S Ultra. Версія флагману з 8 ГБ оперативної та 256 гігабайтів постійної пам’яті коштуватиме $895.

За 12/256 ГБ просять $970.

Ціна флагману в топовій модифікації, 12/512 ГБ, — $1040.

Варто зазначити, що новинки наразі доступні лише в материковому Китаї. Немає жодної інформації про те, чи запустять продажі за межами країни.

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