Xiaomi представила CyberDog 2 — нову робособаку зі ШІ за $1790 (фото) Сьогодні 18:36 — Технології&Авто

Xiaomi представила CyberDog 2 — нову робособаку зі ШІ за $1790 (фото)

Компанія Xiaomi представила робота-собаку CyberDog другого покоління. Перша версія побачила світ рівно два роки тому.

Робособака Xiaomi CyberDog 2 відрізняється від попередника як зовні, так і щодо характеристик. Нова версія має явно виражену голову із двома стоячими вухами. Робот містить головний NX процесор, що забезпечує продуктивність 21 ТОПС, і два співпроцесори. Для орієнтування в просторі та реакції на команди користувача в CyberDog 2 інтегровано 19 сенсорів, включаючи камери, сенсори глибини, лідар, 4 мікрофони, сенсорну панель та ін. Робот приводиться в дію за допомогою актуаторів CyberGear власної розробки Xiaomi. Апарат має висоту 36,7 см та масу 8,9 кг.

CyberDog 2 здатний ходити (швидкість 1,6 м/с), сидіти, давати лапу, робити сальто назад, кататися на скейті, оминати перешкоди. Крім того, він може служити хабом для керування пристроями розумного будинку — регулювати освітлення, контролювати різні прилади. При цьому робот здатний реагувати на команди власника як голосові, так і зроблені за допомогою жестів. Вбудована нейромережа дозволяє запам’ятовувати нові команди.

Робот-собака Xiaomi CyberDog 2 надійде у продаж у Китаї за ціною 12 999 юанів (близько $1790).

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