Xiaomi представила бюджетний Redmi 13 з камерою на 108 Мп і вологозахистом (фото) — Finance.ua

Xiaomi представила бюджетний Redmi 13 з камерою на 108 Мп і вологозахистом (фото) Сьогодні 05:56 — Фондовий ринок

Xiaomi представила бюджетний Redmi 13 з камерою на 108 Мп і вологозахистом (фото)

Xiaomi вивела на ринок новий бюджетний смартфон від «народного» бренду Redmi. Модель Redmi 13 за свої гроші пропонує цілком гідні характеристики, включно з камерою на 108 Мп і захистом від води, пише GSMArena.

Щодо камер: основна використовує 1/1,67-дюймовий датчик Samsung ISOCELL HM 6 . Для порівняння, у Redmi 12 основна камера була на 50 Мп. А фронталку оновили з 8 Мп до 12 Мп. Друга задня камера у нового телефону — макромодуль на 2 Мп.

Redmi 13 має 6,79-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю FHD+, частотою 90 Гц і максимальною яскравістю 550 ніт — найбільший екран у класі. За продуктивність відповідає чип MediaTek Helio G91 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач об'ємом 128 або 256 ГБ.

З інших нововведень щодо Redmi 12 — потужність зарядки тепер становить 33 Вт проти 18 Вт. Завдяки цьому на заповнення батареї буде потрібно менш як годину. Також підтримується Bluetooth 5.4. Є NFC і порт 3,5 мм. Корпус із захистом від бризок води і пилу за стандартом IP53.

Модель Redmi 13 пропонується в чотирьох кольорах: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink і Ocean Blue. Початкова ціна — 179 доларів (~7000 грн).

УНІАН За матеріалами:

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