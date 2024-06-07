Xiaomi представила бюджетний Redmi 13 з камерою на 108 Мп і вологозахистом (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi представила бюджетний Redmi 13 з камерою на 108 Мп і вологозахистом (фото)

Фондовий ринок
41
Xiaomi представила бюджетний Redmi 13 з камерою на 108 Мп і вологозахистом (фото)
Xiaomi представила бюджетний Redmi 13 з камерою на 108 Мп і вологозахистом (фото)
Xiaomi вивела на ринок новий бюджетний смартфон від «народного» бренду Redmi. Модель Redmi 13 за свої гроші пропонує цілком гідні характеристики, включно з камерою на 108 Мп і захистом від води, пише GSMArena.
Щодо камер: основна використовує 1/1,67-дюймовий датчик Samsung ISOCELL HM6. Для порівняння, у Redmi 12 основна камера була на 50 Мп. А фронталку оновили з 8 Мп до 12 Мп. Друга задня камера у нового телефону — макромодуль на 2 Мп.
Redmi 13 має 6,79-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю FHD+, частотою 90 Гц і максимальною яскравістю 550 ніт — найбільший екран у класі. За продуктивність відповідає чип MediaTek Helio G91 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач об'ємом 128 або 256 ГБ.
З інших нововведень щодо Redmi 12 — потужність зарядки тепер становить 33 Вт проти 18 Вт. Завдяки цьому на заповнення батареї буде потрібно менш як годину. Також підтримується Bluetooth 5.4. Є NFC і порт 3,5 мм. Корпус із захистом від бризок води і пилу за стандартом IP53.
Модель Redmi 13 пропонується в чотирьох кольорах: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink і Ocean Blue. Початкова ціна — 179 доларів (~7000 грн).
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.