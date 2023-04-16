Xiaomi представила аудіоокуляри Mijia Smart Audio Glasses — Finance.ua
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Xiaomi представила аудіоокуляри Mijia Smart Audio Glasses

Технології&Авто
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Xiaomi представила аудіоокуляри Mijia Smart Audio Glasses
Xiaomi представила аудіоокуляри Mijia Smart Audio Glasses
Xiaomi анонсувала випуск нового гаджета, який отримав назву Mijia Smart Audio Glasses. Це окуляри, призначені для прослуховування аудіо.
Про це пише mezha.media.
Пристрій обладнано відкритими динаміками, які розташовані таким чином, щоб звук було чутно тільки їх власнику. Також є мікрофони та передбачена функція шумозаглушення під час дзвінків. Вага окулярів усього 38,1 грама, на бокових дужках є сенсорні панелі для керування відтворенням і запуску голосового асистента.
Xiaomi представила аудіоокуляри Mijia Smart Audio Glasses
Окуляри можна замовити з прозорими або сонцезахисними лінзами. Гаджет захищено від вологи згідно з класом IP54. Вбудованого акумулятора вистачає на 22 години роботи, або ж на 10 годин прослуховування музики чи 7 годин дзвінків. Девайс має модуль Bluetooth 5.2 і може бути одночасно підключений до двох джерел звуку.
Mijia Smart Audio Glasses можна буде замовити на краудфандинговій платформі з 12 по 26 квітня за ціною $116.
За матеріалами:
mezha.media
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