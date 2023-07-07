Xiaomi представила 35-доларовий гаджет для релаксації та масажу — Finance.ua
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Xiaomi представила 35-доларовий гаджет для релаксації та масажу

Фондовий ринок
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Xiaomi представила 35-доларовий гаджет для релаксації та масажу
Xiaomi представила 35-доларовий гаджет для релаксації та масажу
Цього тижня в Китаї стартував продаж масажного пістолета Mini Fascia Gun 2C. Він просувається Xiaomi на ринку під брендом Mijia.
Гаджет комплектується 58 Вт магнітним двигуном. Протягом хвилини він робить 2500 ударів. Місткість акумуляторного блоку масажного пістолета становить 1900 мА*год. У Xiaomi стверджують, що на одному заряді АКБ може пропрацювати 30 днів. Рівень шуму пристрою для релаксації та масажу не перевищує 40 дБ.
Придбати масажний пістолет можна на Xiaomi Mall, Jingdong Mall та інших китайських торгових платформах. Його вартість складає 35 USD. Чи буде пристрій масажу доступний для покупки на глобальному ринку, не повідомляється.
За матеріалами:
prostomob
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