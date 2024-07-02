ЄС оштрафує Meta за політику pay or consent — Finance.ua

ЄС оштрафує Meta за політику pay or consent
Європейський Союз збирається оштрафувати Meta за політики навколо оплати послуг на Facebook. Зокрема, йдеться про модель pay or consent, в рамках якої користувачі мають давати згоду на обробку даних для реклами чи платити.
Про це пише Reuters.
Згідно зі звітом Financial Times, влада ЄС звинувачує Meta в тому, що корпорація створює ілюзорну альтернативу і не має права вимагати з користувачів оплату за незгоду з обробкою особистих даних платформами. Йдеться, зокрема, про соцмережу Facebook. За це Meta загрожує штраф.
Влада ЄС стверджує, що кібербезпека людей може бути під загрозою через фінансовий поріг, і це — відповідальність Meta. Технологічна корпорація запустила послугу підписки на відмову від реклами для Facebook і Instagram в ЄС минулого року, заявивши, що користувачі, які погоджуються на відстеження даних, отримують безкоштовне користування, за рахунок доходів від реклами.
Звіт Financial Times з’явився після того, як минулого тижня антимонопольні органи ЄС звинуватили Apple у порушені законів та нечесному ставленні до розробників. Apple також може отримати штраф від офіційних органів Євросоюзу. Звинувачення, висунуті проти Apple, є першими звинуваченнями Єврокомісії в рамках її знакового Закону про цифрові ринки.
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