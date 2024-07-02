ЄС оштрафує Meta за політику pay or consent — Finance.ua

ЄС оштрафує Meta за політику pay or consent Сьогодні 23:33 — Фондовий ринок

ЄС оштрафує Meta за політику pay or consent

Європейський Союз збирається оштрафувати Meta за політики навколо оплати послуг на Facebook. Зокрема, йдеться про модель pay or consent, в рамках якої користувачі мають давати згоду на обробку даних для реклами чи платити.

Про це пише Reuters.

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Згідно зі звітом Financial Times, влада ЄС звинувачує Meta в тому, що корпорація створює ілюзорну альтернативу і не має права вимагати з користувачів оплату за незгоду з обробкою особистих даних платформами. Йдеться, зокрема, про соцмережу Facebook. За це Meta загрожує штраф.

Влада ЄС стверджує, що кібербезпека людей може бути під загрозою через фінансовий поріг, і це — відповідальність Meta. Технологічна корпорація запустила послугу підписки на відмову від реклами для Facebook і Instagram в ЄС минулого року, заявивши, що користувачі, які погоджуються на відстеження даних, отримують безкоштовне користування, за рахунок доходів від реклами.

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Звіт Financial Times з’явився після того, як минулого тижня антимонопольні органи ЄС звинуватили Apple у порушені законів та нечесному ставленні до розробників. Apple також може отримати штраф від офіційних органів Євросоюзу. Звинувачення, висунуті проти Apple, є першими звинуваченнями Єврокомісії в рамках її знакового Закону про цифрові ринки.

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