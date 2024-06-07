Meta запускає для бізнесу першу програму ШІ-таргетування реклами в WhatsApp — Finance.ua

Meta запускає для бізнесу першу програму ШІ-таргетування реклами в WhatsApp Сьогодні 21:30 — Технології&Авто

Meta запускає для бізнесу першу програму ШІ-таргетування реклами в WhatsApp

Компанія Meta, що володіє Facebook, Instagram та WhatsApp, представила свою першу програму таргетування реклами для бізнесу на основі штучного інтелекту в месенджері WhatsApp.

Як передає Reuters, про це оголосив генеральний директор Meta Марк Цукерберг у відео, представленому під час конференції в Бразилії.

Зазначається, що нові інструменти штучного інтелекту дозволять компанії аналізувати поведінку користувачів у Facebook та Instagram, а потім використовувати цю інформацію для показу більш релевантної реклами у WhatsApp.

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Важливо зазначити, що це працюватиме лише за умови, якщо користувач використовує один і той самий номер телефону для всіх трьох сервісів (Facebook, Instagram та WhatsApp). Це дасть змогу Meta зв’язати його активність в різних додатках та створити більш повний профіль його інтересів та вподобань.

Такими кроками Meta прагне монетизувати WhatsApp, що є найпоширенішим її додатком за кількістю щоденних користувачів. Однак, незважаючи на популярність сервісу та високу ціну його придбання в 2014 році, WhatsApp досі приносить лише невелику частину загального доходу Meta. Нові ж рекламні інструменти на основі штучного інтелекту розглядаються як спосіб збільшити прибутковість платформи.

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Також на конференції Meta представила нового чат-бота зі штучним інтелектом, який допоможе користувачам з поширеними запитами стосовно певного бізнесу, такими як пошук каталогів або консультації про графік роботи, — аналогічно вже існуючим платформам на базі ШІ. Запровадження такого інструменту є частиною стратегії Meta з переконання підприємців у доцільності автоматизувати свої комунікації.

Крім того, компанія оголосила про інтеграцію платіжного інструменту WhatsApp у Бразилії з місцевою системою миттєвих платежів PIX, яка раніше вважалася конкурентом для Meta. PIX, розроблений Центральним банком Бразилії, є дуже популярним у країні: в 2023 році на нього припало 39% транзакцій.

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Зазначимо, що й інші месенджери наразі працюють над інтеграцією штучного інтелекту та платіжної системи у свої застосунки. Нещодавно Microsoft представила Copilot — чат-бота для Telegram зі штучним інтелектом на базі моделі GPT.

Незважаючи на те, що він знаходиться тільки на стаді бета-тестування, Copilot вже демонструє потенціал стати незамінним помічником у різних аспектах життя: від пошуку інформації та ведення діалогів до рекомендацій щодо фільмів, музики, рецептів, порад щодо побачень чи занять спортом.

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