Італійський регулятор оштрафував Meta на €3,5 мільйона — Finance.ua

Італійський регулятор оштрафував Meta на €3,5 мільйона Сьогодні 05:03 — Фондовий ринок

Італійський регулятор оштрафував Meta на €3,5 мільйона

Антимонопольний комітет Італії (AGCM) оштрафував компанію Meta Platforms Ireland Ltd. та її материнську компанію Meta Platforms Inc. на €3,5 мільйони за нечесну комерційну практику щодо створення та керування обліковими записами соціальних мереж Facebook та Instagram.

Про це повідомляє ANSA

У AGCM додали, що у процесі реєстрації в Instagram користувачі «не отримують чіткої інформації про збір і використання їхніх даних у комерційних цілях».

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Крім того, у Комітеті зазначили, що коли «облікові записи у Facebook і Instagram були призупинені, користувачам не було надано корисної інформації щодо оскарження цього рішення».

У Meta вже заявили, що не погоджуються з рішенням італійського регулятора.

«Ми не погоджуємося з рішенням, ухваленим AGCM, і оцінюємо, які можливі кроки можемо зробити. Ми вже внесли зміни для італійських користувачів, які вирішують проблеми, наведені AGCM, із серпня 2023 року. Ми зробили ще більш чіткою інформацію, як використовуємо дані для показу персоналізованої реклами в Instagram, і надали користувачам додаткову інформацію та варіанти оскарження, якщо їхній обліковий запис був призупинений», — йдеться у заяві представника Meta.

Укрінформ За матеріалами:

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