Туреччина оштрафувала Meta на $37,5 мільйона за порушення правил конкуренції — Finance.ua
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Туреччина оштрафувала Meta на $37,5 мільйона за порушення правил конкуренції

Фондовий ринок
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Туреччина оштрафувала Meta на $37,5 мільйона за порушення правил конкуренції
Туреччина оштрафувала Meta на $37,5 мільйона за порушення правил конкуренції
Турецький антимонопольний регулятор оштрафував компанію Meta більш як на 1,2 млрд лір (приблизно $37,5 млн) за порушення правил конкуренції, зокрема під час обробки даних користувачів.
Про це повідомляє турецький телеканал NTV.
«Штраф було накладено комітетом з питань конкуренції на тій підставі, що Meta ускладнює діяльність своїх конкурентів на ринках соціальних мереж і онлайн-реклами, поєднуючи дані, які вона збирає, і створює перешкоду для входу на ринок. Він становить 898 мільйонів лір», — повідомляє телеканал.
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Раніше на тій самій підставі антимонопольний комітет наклав на Meta штраф у 346 млн лір. Таким чином загальна сума стягнень сягнула 1,244 млрд лір.
Це найбільший антимонопольний штраф, який будь-коли призначався турецьким регулятором.
Також компанію Meta зобов’язали отримати повторне схвалення від користувачів, які раніше дали згоду на об'єднання своїх даних між службами Facebook, Instagram і WhatsApp.
За матеріалами:
Укрінформ
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