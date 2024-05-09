Туреччина оштрафувала Meta на $37,5 мільйона за порушення правил конкуренції — Finance.ua

Туреччина оштрафувала Meta на $37,5 мільйона за порушення правил конкуренції Сьогодні 22:50 — Фондовий ринок

Туреччина оштрафувала Meta на $37,5 мільйона за порушення правил конкуренції

Турецький антимонопольний регулятор оштрафував компанію Meta більш як на 1,2 млрд лір (приблизно $37,5 млн) за порушення правил конкуренції, зокрема під час обробки даних користувачів.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV

«Штраф було накладено комітетом з питань конкуренції на тій підставі, що Meta ускладнює діяльність своїх конкурентів на ринках соціальних мереж і онлайн-реклами, поєднуючи дані, які вона збирає, і створює перешкоду для входу на ринок. Він становить 898 мільйонів лір», — повідомляє телеканал.

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Раніше на тій самій підставі антимонопольний комітет наклав на Meta штраф у 346 млн лір. Таким чином загальна сума стягнень сягнула 1,244 млрд лір.

Це найбільший антимонопольний штраф, який будь-коли призначався турецьким регулятором.

Також компанію Meta зобов’язали отримати повторне схвалення від користувачів, які раніше дали згоду на об'єднання своїх даних між службами Facebook, Instagram і WhatsApp.

Укрінформ За матеріалами:

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