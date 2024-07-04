Безос планує продати акцій Amazon ще на $5 мільярдів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Безос планує продати акцій Amazon ще на $5 мільярдів

Фондовий ринок
22
Безос планує продати акцій Amazon ще на $5 мільярдів
Безос планує продати акцій Amazon ще на $5 мільярдів
Американський мільярдер Джефф Безос оприлюднив план продажу ще 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc. на суму 5 мільярдів доларів США.
Про це повідомляє Bloomberg.
За дев’ять днів у лютому Безос продав акції на суму близько 8,5 мільярда доларів США — вперше з 2021 року він продав акції компанії.
Читайте також
Згідно з підрахунками Bloomberg Billionaires Index, продажі ще 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc збільшать цьогорічну загальну суму від продажу акцій до приблизно 13,5 мільярда доларів.
При цьому після останнього продажу акцій Безос усе ще буде володіти майже 912 мільйонами акцій, або приблизно 8,8% Amazon.
Зазначається, що він є другою найбагатшою людиною світу зі статками 221,6 мільярда доларів США.
Читайте також
Вартість акцій Amazon після закриття торгів у вівторок становила 200 доларів, що є найвищим показником з моменту початку їх торгів на біржі в 1997 році.
Цього року акції компанії зросли на 32%, оскільки очікується, що її хмарний бізнес виграє від зростання генеративних ШІ-технологій.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.