Безос планує продати акцій Amazon ще на $5 мільярдів — Finance.ua

Безос планує продати акцій Amazon ще на $5 мільярдів Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Безос планує продати акцій Amazon ще на $5 мільярдів

Американський мільярдер Джефф Безос оприлюднив план продажу ще 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc. на суму 5 мільярдів доларів США.

Про це повідомляє Bloomberg

За дев’ять днів у лютому Безос продав акції на суму близько 8,5 мільярда доларів США — вперше з 2021 року він продав акції компанії.

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Згідно з підрахунками Bloomberg Billionaires Index, продажі ще 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc збільшать цьогорічну загальну суму від продажу акцій до приблизно 13,5 мільярда доларів.

При цьому після останнього продажу акцій Безос усе ще буде володіти майже 912 мільйонами акцій, або приблизно 8,8% Amazon.

Зазначається, що він є другою найбагатшою людиною світу зі статками 221,6 мільярда доларів США.

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Вартість акцій Amazon після закриття торгів у вівторок становила 200 доларів, що є найвищим показником з моменту початку їх торгів на біржі в 1997 році.

Цього року акції компанії зросли на 32%, оскільки очікується, що її хмарний бізнес виграє від зростання генеративних ШІ-технологій.

Укрінформ За матеріалами:

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