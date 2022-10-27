Xiaomi показала найтонший ноутбук в історії компанії — Finance.ua
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Xiaomi показала найтонший ноутбук в історії компанії

Технології&Авто
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Xiaomi показала найтонший ноутбук в історії компанії
Xiaomi показала найтонший ноутбук в історії компанії, gsmarena.com
Китайський техногігант Xiaomi проведе свою чергову презентацію 27 жовтня. Там, окрім довгоочікуваної лінійки Redmi Note 12, буде представлений надтонкий ноутбук Xiaomi Book Air 13.
На незвичайну новинку вже почали збирати замовлення в Китаї, тому стали відомі основні характеристики.
Xiaomi Book Air 13 стане найтоншим ноутбуком компанії та одним з найтонших на ринку взагалі. Товщина корпусу складе всього 12 мм при масі близько 1,2 кг. В основі ноутбука лежить або процесор Intel Core i5, або Intel Core i7 12-го покоління, а також 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 і накопичувач на 512 ГБ.
Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com
Екран характеризується сенсорною OLED-діагоналлю 13.3 дюйма з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів, співвідношенням сторін 16:10 і частотою оновлення екрана 60 Гц. Інші характеристики включають Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 та два Thunderbolt. Також у ноутбука буде веб-камера.
Про ціну Xiaomi Book Air 13 поки перевіреної інформації немає.
За матеріалами:
УНІАН
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