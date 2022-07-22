Xiaomi почала активно інвестувати в напівпровідникові компанії — Finance.ua
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Xiaomi почала активно інвестувати в напівпровідникові компанії

Фондовий ринок
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Xiaomi інвестує в напівпровідникові компанії, вносячи нові зміни у бізнес своєї власної компанії. Додано акціонера на ім’я Hubei Xiaomi Changhiang Industrial Fund Partnership. Капітал компанії зріс на 9,09%, зі 163 088 до 177 914 доларів. Yinlefei Semiconductor, представником якої є Сюй Ян, була заснована у 2021 році.
Крім виробництва мікросхем компанія займається технічним консультуванням, розробкою програмного забезпечення, продажем програмного забезпечення, електронних продуктів, комунікаційного обладнання.
Є ще одна причина, чому Xiaomi цікавиться напівпровідниками: «розумні» автомобілі. Для Xiaomi, яка якийсь час тому почала працювати над дослідженнями та розробкою «розумних» автомобілів з автопілотом, виробництво чіпів є критично важливим аспектом. Вона буде з меншими витратами використовувати їх у своїх автомобілях і це стане додатковим запобіжним заходом проти можливого ембарго США на чіпи.
Цей крок з боку Xiaomi дуже цікавий, тому що чіпи, зроблені Xiaomi, можуть все частіше використовуватись у смартфонах та планшетах у майбутньому.
Сьогодні є кілька чіпів виробництва Xiaomi. Почалося все із Surge S1 у 2017 році. Цей SoC використовувався в Xiaomi Mi 5C і за продуктивністю аналогічний Qualcomm Snapdragon 625. Він складається з ядер Cortex A53 і графічного процесора Mali T830. У другому кварталі 2021 року було випущено цифровий сигнальний процесор Surge C1.
Поряд із серією Xiaomi 12, випущеною в останні дні 2021 року, також було представлено чіп управління живленням Surge P1. І останньою розробкою наразі є Surge G1 BMS, який використовувався в акумуляторах Xiaomi 12S Ultra.
За матеріалами:
prostomob
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